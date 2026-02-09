（NY時間10:53）（日本時間00:53）

アルファベットC＜GOOG＞ 317.68（-6.72 -2.07%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 317.59（-6.73 -2.08%）



前日はアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞の大型起債のニュースが流れていたが、ドル建て社債を７本立てで発行し、当初想定の１５０億ドルを上回る２００億ドルを調達した。需要はピーク時で１０００億ドルを超え、社債として過去最高水準の需要を集めた。



同社は、ポンド、スイスフラン建ても初めて発行。ポンド建ての中には１００年債も含まれる。１０億ポンド規模の発行に対し、９５億ポンドの応募があったという。最終条件は英国債利回りに対して１．２０％ポイント上乗せで設定された。格付けはＡＡ＋となる見通し。



ＡＩエコシステムを１００年先まで予測するのは困難にもかかわらず、年金基金や保険会社など長期負債とマッチさせる必要がある投資家の需要に支えられ、強い関心を集めた。



ポンド建ては５本で計５５億ポンド、スイスフラン建ては５本で計３０．５５億フランとなっている。今回の起債でドル換算で計３２０億ドルを集めている。



同社はＡＩ関連で今年の設備投資を前年から倍増の最大１８５０億ドルとする計画を打ち出している。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト