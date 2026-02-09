【今日の献立】2026年2月11日(水)「プッタネスカ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「プッタネスカ」 「サバポテトグラタン」 「ホットジンジャー」 の全3品。
体の芯から温まる洋食の献立です。
【主食】プッタネスカ
アンチョビ、オリーブ、ケイパー、唐辛子入りのトマトソースで和える大人味のスパゲティー。
調理時間：20分
カロリー：672Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
水 1800ml
塩 18g
ベーコン (ブロック)80g
アンチョビ 2枚
ブラックオリーブ (種抜き)3個
ケイパー 小さじ2
ニンニク (みじん切り)1片分
赤唐辛子 (刻み)少々
酒 大さじ2
トマトピューレ 150g
オリーブ油 大さじ2
ドライパセリ 適量
2. スパゲティーをゆでる間にフライパンにオリーブ油、ベーコンを入れて弱火にかけ、脂が出るまで炒める。
3. アンチョビ、ブラックオリーブ、ケイパー、ニンニク、赤唐辛子を加えて炒め合わせ、酒、トマトピューレを加えて1〜2分煮る。
4. スパゲティーを加えて強火で煮からめる。味を見て薄ければ分量外の塩で味を調えて器に盛り、ドライパセリを振る。
【副菜】サバポテトグラタン
缶詰を使った手軽に作れるポテトグラタン。
調理時間：40分
カロリー：474Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ジャガイモ (男爵)2個
塩 少々
生クリーム 100ml
ニンニク (すりおろし)少々
ピザ用チーズ 適量 ドライパセリ 適量
2. ヘラでつぶし、生クリーム、ニンニクを加えて中火にかけ、ドロリと煮詰まったら火を止める。分量外の塩で味を調え、耐熱容器に移す。
3. (2)にサバをのせて上から軽く押し、ピザ用チーズをかけ、230℃に予熱しておいたオーブンで8〜10分焼く。
4. 美味しそうな焼き色がついたら取り出し、ドライパセリを振る。
耐熱容器は熱いので、火傷に気をつけてくださいね。
【飲み物】ホットジンジャー
体温まるホットドリンク。レモンとミントのさわやかな香りがさわやかです。
調理時間：20分
カロリー：68Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
砂糖 30g
水 100ml
レモン汁 大さじ1
お湯 250ml
シナモンパウダー 少々
ミントの葉 6~8枚
2. レモン汁を加えて中火にし、煮たったら火を止めてこす。
3. 耐熱カップに(2)を分け入れ、お湯、ミントの葉を加えてひと混ぜし、シナモンパウダーを振る。
