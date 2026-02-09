プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「プッタネスカ」 「サバポテトグラタン」 「ホットジンジャー」 の全3品。
体の芯から温まる洋食の献立です。

【主食】プッタネスカ
アンチョビ、オリーブ、ケイパー、唐辛子入りのトマトソースで和える大人味のスパゲティー。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：672Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

スパゲティー  180g
  水  1800ml
  塩  18g
ベーコン  (ブロック)80g
アンチョビ  2枚
ブラックオリーブ  (種抜き)3個
ケイパー  小さじ2
ニンニク  (みじん切り)1片分
赤唐辛子  (刻み)少々
酒  大さじ2
トマトピューレ  150g
オリーブ油  大さじ2
ドライパセリ  適量

【下準備】

ベーコンは幅5mmの拍子木切りにする。アンチョビ、ブラックオリーブ、ケイパーはみじん切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 塩を入れた熱湯でスパゲティーをゆでる。表示の時間の1分前にザルに上げ、水気をきる。

©Eレシピ


2. スパゲティーをゆでる間にフライパンにオリーブ油、ベーコンを入れて弱火にかけ、脂が出るまで炒める。

©Eレシピ


3. アンチョビ、ブラックオリーブ、ケイパー、ニンニク、赤唐辛子を加えて炒め合わせ、酒、トマトピューレを加えて1〜2分煮る。

©Eレシピ


4. スパゲティーを加えて強火で煮からめる。味を見て薄ければ分量外の塩で味を調えて器に盛り、ドライパセリを振る。

©Eレシピ



【副菜】サバポテトグラタン
缶詰を使った手軽に作れるポテトグラタン。

©Eレシピ


調理時間：40分
カロリー：474Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

サバ  (水煮缶)1缶(150g)
ジャガイモ  (男爵)2個
  塩  少々
生クリーム  100ml
ニンニク  (すりおろし)少々
ピザ用チーズ  適量 ドライパセリ  適量

【下準備】

ジャガイモは皮をむいて薄切りにし、水に放ち、白濁したらザルに上げる。オーブンを230℃に予熱し始める。サバ缶はザルに上げて水気を切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にジャガイモ、塩を入れ、水をヒタヒタに注いで中火にかける。煮たったら弱火にして鍋に蓋をし、柔らかくなるまで煮る。

©Eレシピ


2. ヘラでつぶし、生クリーム、ニンニクを加えて中火にかけ、ドロリと煮詰まったら火を止める。分量外の塩で味を調え、耐熱容器に移す。

©Eレシピ


3. (2)にサバをのせて上から軽く押し、ピザ用チーズをかけ、230℃に予熱しておいたオーブンで8〜10分焼く。

©Eレシピ


4. 美味しそうな焼き色がついたら取り出し、ドライパセリを振る。

©Eレシピ


耐熱容器は熱いので、火傷に気をつけてくださいね。

【飲み物】ホットジンジャー
体温まるホットドリンク。レモンとミントのさわやかな香りがさわやかです。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：68Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ショウガ  30g
砂糖  30g
水  100ml
レモン汁  大さじ1
お湯  250ml
シナモンパウダー  少々
ミントの葉  6~8枚

【作り方】

1. ショウガは皮ごと薄切りにし、砂糖、水と共に小鍋に入れて中火にかける。煮たったら火を弱め、10分煮る。

©Eレシピ


2. レモン汁を加えて中火にし、煮たったら火を止めてこす。

©Eレシピ


3. 耐熱カップに(2)を分け入れ、お湯、ミントの葉を加えてひと混ぜし、シナモンパウダーを振る。

©Eレシピ