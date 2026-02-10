整形総額600万円（肌治療も含めると1000万円課金）と告白する24歳女性が、現在の洗練されたルックスからは想像もつかない過去の素顔を披露し、現場に衝撃が走った。

【映像】整形で激変・モデル級美女となった現在の姿

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』の新企画「シリコンズ：ラブ 〜整形女の恋物語〜」では、理想の容姿を手に入れるために「シリコン」を身にまとった女性たちが集結。2月10日放送回のディナータイムでは、パチンコ店勤務の美女・まい（24）が整形前の顔を公開した。

「昔、容姿が原因でいじめられていて、それが原因で整形始めて。やり出したら次から次に気になっちゃって、止まらない」と整形依存の苦しみを明かしていたまい。ディナータイムでは、まいは「（過去の自分は）嫌だからこそ知ってもらいたい」「（見せないと）ありのままの自分を好きになってもらえない」と“整形前”18歳〜19歳頃の写真を披露した。

現在のモデル級の美女姿とは全く異なる当時の写真に、現場の男性陣は「えぇー！！ マジで！？ 変わってるな〜！！」と驚き。あまりの変わりっぷりに「お母さんとかじゃなくて！？」という声も上がり、まいは「お母さんじゃない！ 本人です（笑）」と返していた。