1児のシングルマザーでタレントのてんちむ（32）が、自身の過去の恋愛における「規格外すぎる別れ話」を告白した。

【映像】手切れ金を請求してきた元カレ

2月10日に放送されたABEMA『愛のハイエナ5』にゲスト出演したてんちむ。番組では、過去の恋愛のトラウマから整形に踏み切った女性たちのエピソードが紹介され、話題はスタジオメンバーの「嫌いな男」のタイプへ。MCのニューヨークとさらば青春の光、そしてゲストのおかもとまりが見守る中、てんちむは「これ、すごい若い時の話なんですけど」と前置きし、かつて交際していた男性との破局秘話を切り出した。

別れを切り出したてんちむに対し、その男性が突きつけた条件は「俺と別れたいんだったら、手切れ金（500万円）を払え」というあまりに理不尽なものだったという。

驚愕するMC陣をよそに、てんちむは淡々と当時を振り返る。「向こうは私が若かったから500万も持ってないだろうと思って言ったと思うんですけど、私そん時から仕事はしてたんで貯金はあったんですよ」と語り、なんとその場で本当に500万円を支払って縁を切ったことを明かした。

一度は身銭を切って自由を手に入れたてんちむだが、「やっぱり500万ってめちゃめちゃ大きいじゃないですか。だから、取り返したくなって」と、後日まさかの返金交渉に踏み切ったという。

「500万返してほしい」と詰め寄るてんちむに対し、男は「これからもたまに会ってくれたらいいよ」と条件を提示。それに応じながらも、てんちむは着実に金を回収し続け、最終的には「一応、全部戻ってきました。戻ってきたら、後腐れなく終わりました」と、完全な絶縁に成功したことをぶっちゃけた。

東ブクロが「その男は『500万払え』って言ったら、（金が払えなくて）別れへんと思ったんでしょうね」と男の心理を分析。さらに、きっちり全額返済されたことで縁が切れたという結末に対し、屋敷裕政は「その男もルールは守るんだ！（笑）」とツッコミを入れていた。