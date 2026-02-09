【ZARA新作】がセンス良すぎ！ 40・50代が狙いたい♡「サマ見えアイテム」

ベーシックがしっくりくる40・50代だからこそ、さらっと着るだけでサマ見えするアイテムが欲しいところ。【ZARA（ザラ）】の新作には、上品なディテールのアイテムや春らしいカラーが揃い、大人世代のワードローブにも自然になじむラインナップです。今回は、華やかさはありつつも主張しすぎず、さりげなく装いをクラスアップしてくれそうなアイテムを厳選。早速チェックして、デイリーに取り入れてみて。

上品見えジャケットで大人コーデを格上げ

【ZARA】「クルーネックフィットブレザー」\5,290（税込・セール価格）

上品見えするジャケットは、40・50代のコーデのなかで頼れる存在。クルーネックデザインのジャケットなら、女性らしさを添えながら洗練された雰囲気をつくれそうです。フロントに並ぶメタルボタンが、シンプルな中にさりげなくリッチなアクセントをプラス。背中にはシェイプを効かせた切り替えが施され、後ろ姿までスマートに映りそう。シックなスカートやワンピでエレガントにまとめるのはもちろん、デニムでカジュアルダウンする着こなしにもマッチ。

春らしいカラーで明るく洗練されたムードに

【ZARA】「ZW COLLECTION リボン付きシャツ」\7,990（税込）

これから来る春に向けて、爽やかなカラーも今から注目したいところ。こちらのシャツは、リボン付きハイネックのデザインで、クラシカルな上品さを添える一枚。顔まわりを華やかに見せながら、ストレートヘムとフロントボタンで甘さを抑えたバランスが大人世代に好相性です。

さらっと着るだけで抜け感スタイルが完成

【ZARA】「マッチングリボンミディワンピース」\7,990（税込）

ドッキングデザインのワンピースは、一枚でコーデが即完成。ローウエストの切り替えから裾に向かって広がるコントラストヘムがエレガントで、シンプルながらも印象に残る一着です。調節可能なリボン付きディテールは、さりげなく抜け感を補うアクセントに。ライトトーンのカラーが軽やかな雰囲気を添えてくれるので、ざっくりとした羽織やコートを重ねても重たく見えることはなさそう。シーズンの変わり目にも取り入れやすく、長く着られるのも嬉しいところです。

立体的なバルーンシルエットでこなれ感アップ

【ZARA】「TRF ミッドライズ バギー バルーン デニムパンツ」\7,990（税込）

ミッドライズ設計のデニムパンツは、腰まわりに安心感のある穿き心地が期待できます。バルーンシルエットとツイストシームのデザインで、さりげなくこなれた雰囲気に。シンプルなトップスを合わせるだけでも立体感が生まれて、自然とサマ見えが狙えそう。ゆるっとしたトップスを合わせてリラクシーに、コンパクトなトップスでメリハリのある着こなしにと、気分に合わせたスタイルが楽しめます。カラーによって加工の表情が異なるので、色違いで揃えるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S