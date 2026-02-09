ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート米国女子代表、アンバー・グレンに持ち上がった著作権問題が決着した。フリー使用曲の作曲者が「無断で使っていた」と疑問を呈していたが、グレンが「関係はクリアになった」と報告した。

グレンは8日（日本時間9日）の団体戦女子フリーで「I Will Find You」「The Return」をミックスした曲で舞った。

「The Return」を作曲したセブ・マッキノン氏が、フリー後にXを更新。「五輪のフィギュアスケート選手が僕の曲を無断で演技に使っていたことを知ったよ。しかも世界中で放送されたなんて……何なんだ？ 五輪ではよくあることなのか？」とつづり、疑問を呈した。

著作権問題が浮上する中、グレンは日本時間10日にXを更新。「音楽の権利問題は複雑で難しい。全ての過程でちょっとした問題があったみたい。セブとの関係がクリアになり、彼とコラボできることが嬉しい」と解決を報告した。マッキノン氏も「彼女は金メダルを獲得したのか？？？ 本当におめでとう」と祝福している。

フィギュア選手は使用曲の著作権問題に悩まされており、権利者から認められずに音楽変更を強いられるケースもある。



（THE ANSWER編集部）