◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子(大会5日目/現地10日)

スウェーデンに敗れ、予選敗退が決まったアイスホッケー女子日本代表。試合後のインタビューで、飯塚祐司ヘッドコーチ(HC)が率直な心境を語りました。

1勝2敗で最終戦を迎えていた日本。準々決勝進出のためにはここまで全勝のスウェーデン相手に勝利が必要でしたが、0-4と圧倒されて敗戦し、1勝3敗で予選敗退となりました。

飯塚HCは試合後、「前回の五輪とは違い、どこのチームもレベルアップしていた。日本もレベルは上がったとは思うが、そのスピードについて行けていなかった」と大会を総括しました。

海外チームとの差については「フィジカルの部分で対応しきれなかったというのが一番大きかった」と一言。「日を追うごとに対応できていった」と大会中に選手たちが見せた成長を評価するも、「短期間の中だけでは改善できるものではなかったのが悔やまれるところ」と予選敗退の悔しさをにじませました。

準々決勝進出とはなりませんでしたが、若い選手の活躍も光った今大会。「初めてオリンピックに出た選手も多い。今回の経験を生かして、次に向かって成長の材料にしてもらえたら」とチームの未来を見据えていました。