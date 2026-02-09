この日の米小売売上高を受けて、為替市場ではドル安が強まっており、ドル円は１５４円台前半まで下げを加速させている。このところのドル円はボラティリティの激しい展開となっており、他の通貨ペア以上に下げが加速。



この日発表の米小売売上高は予想外の横ばいとなり、年末にかけての米個人消費の減速を示唆した。これを受けて後退していたＦＲＢの追加利下げ期待が復活しており、短期金融市場では年内３回の可能性も織り込む動きが出ている。先週までは１回か２回の織り込みだった。



衆院選での高市首相の圧勝にもかかわらず、円安が進まなかったことで、ロング勢のポジション調整も見られていた中、この日の米小売売上高は見切り売りの背中を押しているようだ。



USD/JPY 154.42 EUR/JPY 183.85

GBP/JPY 211.00 AUD/JPY 109.36



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

