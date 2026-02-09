4,320円以上購入で平延べうどん試作品プレゼント！オカベ「早春のお便り」
半田そうめんの製造販売を行うオカベは、早春のお便りを発刊しました。
3月21日までの期間中、商品合計4,320円（税込）以上購入の方には「平延べうどん 試作品」（3束入り）1袋をプレゼント☆
また、香川本鷹唐辛子と香川県産にんにくを使った新商品「激辛薬味」も発売されました。
オカベ「早春のお便り」
プレゼント期間：2026年3月21日まで
プレゼント条件：商品合計4,320円（税込）以上購入、ご自宅送りがある方に限る
プレゼント内容：平延べうどん試作品（3束入り）1袋
期間中一家族様1回限りとなります。
他のキャンペーンとの併用はできません。
半生細雪・手延うどん半生
半生麺は、麺に程よく水分を残した状態のため、乾麺よりもっちりしていて弾力のある食感が特徴。
シンプルにザルや釜揚げで楽しむのはもちろん、煮込み過ぎても煮崩れしづらいため、冬の温かい鍋料理にも最適です。
激辛薬味
香川県で栽培されている香川本鷹唐辛子と香川県産にんにくをたっぷり使って、鰹節、醤油、ごま油などで炊き上げた激辛の佃煮。
ガツンと力強い青唐辛子の辛味だけでなく、まろやかな旨味のあるにんにくもバランスよく混ぜ合わせ、風味豊かに仕上げられています。
お酒のおつまみはもちろん、おにぎりの具材や鍋のトッピングとしても活躍します。
半田手延麺「オカベの麺」
オカベの麺は、徳島県半田に約300年続く伝統製法で作る、一般的な素麺よりは太く、うどんよりは細い手延べ麺。
「ねじって、鍛えて、延ばす」を何度も繰り返しながらできあがる麺は、最終的に1本に18もの麺の層になります。
麺を休ませながらこの工程を丁寧に行うことで、ソフトでありながらもコシの強い麺が完成。
麺づくりの基本は、小麦粉・塩・水のみ。
厳選した素材を、熟練の麺職人たちが日々の気温や湿度によって最適なバランスに調整しながら、丹精込めて作っています。
期間限定のプレゼントキャンペーンで、試作品の平延べうどんを試せる機会となっています。
伝統製法で作られる半田そうめんの魅力を、半生麺のもっちり食感や新商品の激辛薬味と一緒に楽しめます。
香川県産の素材を使った激辛薬味は、お酒のお供や日々の食卓にアクセントを加えてくれる一品です。
オカベ「早春のお便り」の紹介でした。
よくある質問
Q. プレゼントキャンペーンの対象は？
3月21日までの期間中、商品合計4,320円（税込）以上購入でご自宅送りがある方に、平延べうどん試作品（3束入り）1袋をプレゼントします。期間中一家族様1回限りとなります。
Q. 激辛薬味はどんな料理に使える？
お酒のおつまみ、おにぎりの具材、鍋のトッピングなど幅広く活用できます。香川本鷹唐辛子と香川県産にんにくをたっぷり使った佃煮です。
Q. 半生麺の特徴は？
麺に程よく水分を残した状態のため、乾麺よりもっちりしていて弾力のある食感が楽しめます。煮込み過ぎても煮崩れしづらく、鍋料理にも最適です。
