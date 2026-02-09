常光円満寺が、2026年2月11日（水・祝）に炎の祭典『吹田の火祭』を開催します。

840年の伝統を今に受け継ぐ文化行事。

街中のビルに囲まれる狭い境内で繰り広げられる、迫力ある柴燈大護摩法要です。

常光円満寺『吹田の火祭』

開催日時：2026年2月11日（水・祝）

開催場所：常光円満寺（大阪府吹田市元町28-13）

アクセス：JR吹田駅 徒歩5分、阪急吹田駅 徒歩5分

参加費：無料

護摩木：500円

特別祈祷：5,000円〜

常光円満寺は約1,300年の歴史を持ち、足利将軍の菩提寺として知られる寺院。

吹田の山伏発祥地と云われ、1185年に護摩焚きを開催したのが始まりです。

長らく途絶えていましたが、約30年前に「吹田の火祭」として復活。

伝統と文化を大切にしつつ、今の時代にあわせた観覧しやすいプログラムが組まれています。

見どころ

街中でビルに囲まれる狭い境内で行われる『逃げ場のない火祭』として知られる常光円満寺の火祭。

間近で迫力ある炎の祭典を体感できるのが大きな魅力です。

厄除けになるといわれている護摩の煙は、風下に立っていると身体全体で浴びることに。

これも魅力の1つ。

山伏たちによる『弓の作法』や『剣の作法』を間近で見られるのも常光円満寺ならでは！

修験道の道を極めた山伏たちが、伝統作法にのっとり弓や剣や斧を奉納する儀式を執り行います。

豆まきイベント

時間：10:45

開会式において、吹田市長や消防署長による豆まきイベントが開催されます。

残り福をいただけます。

星まつり法要

時間：11:00

場所：本堂

本堂において、僧侶による星まつり法要が執り行われます。

本堂内では、僧侶が実際に参拝者一人一人、尊い経典を頭に当ててお清めしてくれます。

直接お清めを受けられる貴重な機会です。

柴燈大護摩法要とは

時間：11:40

場所：境内

「護摩木」と呼ばれる木の片を不動明王の智慧の炎で燃やして、その年の厄除けと無病息災を祈る伝統儀式。

修験道の道を極めた山伏たちが、伝統作法にのっとり弓や剣や斧を奉納する儀式を修めたのちに炎を護摩壇に点火します。

高らかにあがる炎は人を魅了するもの。

狭い境内いっぱいに立ち込める白煙と、激しく燃え上がる炎の迫力を体感できます。

その他の催し

大広間ではお茶席でお抹茶の接待（100円）が行われます。

四国88ヶ所のお砂踏み会場（10ヶ寺）も設置。

13:00からは大抽選会が開催されます。

高級食材・福袋・お米など豪華な賞品が用意され、はずれなし。

災いを払い、健康と幸福を授かることのできる伝統行事。

間近で見る迫力ある炎の祭典を通して、840年の歴史を肌で感じることができます。

厄除けの煙を身体全体で浴び、僧侶による直接のお清めを受けられる貴重な体験。

狭い境内ならではの臨場感あふれる火祭を体感してください。

常光円満寺『吹田の火祭』の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催日時はいつですか？

2026年2月11日（水・祝）です。開会式・豆まきは10:45、星まつり法要は11:00、柴燈大護摩法要は11:40、大抽選会は13:00から開催されます。

Q. 参加費はかかりますか？

参加費は無料です。護摩木は1本500円、特別祈祷は5,000円〜となっています。

Q. 駐車場はありますか？

当日は駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。JR吹田駅・阪急吹田駅から徒歩5分です。

Q. 予約は必要ですか？

予約は不要で、定員もありません。自由に参拝できます。

Q. どのような催しがありますか？

豆まきイベント、星まつり法要、柴燈大護摩法要、お茶席、お砂踏み、大抽選会などが開催されます。

