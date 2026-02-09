9,600ページ超を完全内製でリニューアル！月夜野きのこ園「クワガタ菌床販売部サイト」
群馬県北部、谷川岳の麓できのこ菌床・昆虫用品を製造販売する月夜野きのこ園は、2026年2月4日、公式サイトを全面リニューアルしました。
本プロジェクトは、9,600ページにおよぶ膨大なコンテンツの移行・再構築を、外部ベンダーに依存せず、社内スタッフと生成AIの協働により完全内製化で完遂。
「教科書には載っていないリアルな攻略法」としてのデータベース機能と、長年のお客様との「絆」を可視化するギャラリー機能を実装し、日本の昆虫飼育文化を支えるプラットフォームとして生まれ変わりました。
月夜野きのこ園「クワガタ菌床販売部サイト」
リニューアル日：2026年2月4日
公式サイト：http://kuwakabu.tsukiyono.co.jp/
実施主体：月夜野きのこ園（群馬県利根郡みなかみ町）
黄色い円形のロゴマークには、向かい合った2匹のカブトムシのシルエットが描かれています。
上部には「月夜野きのこ園」、下部には「クワガタ菌床販売部」の文字が配置され、親しみやすいデザイン。
今回のサイトリニューアルでは、蓄積された9,600ページにおよぶ膨大なコンテンツを、外部ベンダーに依存せず完全内製化で実現。
社内スタッフと生成AI（Gemini＋Claude）の協働により、地方の中小企業ながらコストを抑えつつ大規模なシステム改修を完遂しました。
2003年からユーザーと共に積み上げてきた「飼育レポート」や「おハガキ」など、アナログで熱量の高いデータが大量に存在していましたが、ページ数が9,600を超え、情報の海に貴重なノウハウが埋もれてしまっていました。
この膨大な資産を整理し、現代のスマホユーザーに届けるため、生成AIを活用してサイトリニューアルを実現しました。
リニューアルの背景
田園風景の中で育まれたきのこと、最新のデジタル技術が融合した光景は、伝統的な栽培技術と先端DXの共存を象徴。
アナログな「熱量」を、AIの力で「探しやすく」することが、このプロジェクトの目的でした。
教科書には載っていない「集合知」データベース
ユーザーが実際に同園の用品を使用して記録した、合計5,000件超の貴重な飼育実績データを「見やすく」「探しやすく」改善。
AIによるタグ付けやカテゴリ整理を行い、成功のヒントが即座に見つかるデータベースへと進化しました。
飼育レポートは2,311記事を公開。
「どの菌糸ビンで、どのくらいの期間で、何ミリになったのか？」という実践データを掲載しています。
「国産オオクワガタ」「ヘラクレスオオカブト」などの品種名検索はもちろん、使用したエサ（用品）からも検索が可能。
次世代の大型個体作出のためのヒントが満載です。
産卵レポートは2,801記事を公開。
ブリード成功の鍵となる産卵セットの組み方を網羅しています。
「完熟マットと黒土マット、どっちが産んだ？」「温度管理は？」といった成功事例はもちろん、貴重な失敗談も含めた情報を共有。
ユーザーの「産卵の方針」が見つかるサイトとなっています。
ユーザーとの「絆」と「ライフスタイル」を可視化
月夜野きのこ園の宝物である、お客様とのつながりを感じられるコンテンツも、アーカイブとして見やすく整備されました。
お客様からいただいたおハガキは1,800通超。
2011年の募集開始以来、皆様から届いた「声」と「想い」をギャラリー形式で公開しています。
励ましの言葉やアイディア、愛の詰まったイラストなど、1,800通を超えるデジタルアーカイブをご覧いただけます。
「みんなの飼育部屋」は25名掲載、「みんなのクワカブ」は222名掲載。
「憧れの専用ブリードルーム」への潜入レポートや、自慢の愛虫写真を掲載しています。
これから飼育を始める方や、規模拡大を狙うベテランの方にとって、真似したくなる工夫が詰まったライフスタイル提案コンテンツです。
WEB担当者のコメント
WEB担当者は、以下のように語っています。
AIという最新技術を使いましたが、守りたかったのは『お客様とのつながり』や『先人たちの試行錯誤の歴史』というアナログな資産です。
群馬の小さなきのこ園が作った、世界に一つだけの巨大なデータベースをぜひご覧ください。
月夜野きのこ園は1992年創業、1997年設立。
きのこ生産・販売、クワガタ・カブトムシ飼育用品の生産・販売を手掛けています。
2005年愛知万博で群馬県立ぐんま昆虫の森PRに協力し、飼育用品は18万人以上に利用されています。
2015年より「オオクワガタ産卵体験セット」がみなかみ町のふるさと納税返礼品として採用され、2025年より群馬県立ぐんま昆虫の森でクワガタ・カブトムシの飼育講座を担当。
20年分の「集合知」と「絆」を次世代につなぐこのサイトは、クワガタ・カブトムシ飼育の楽しさと「できるかも！」「やってみたい！」という好奇心をサポートするプラットフォーム。
膨大なデータベースから自分だけの攻略法を見つけ、同じ趣味を持つユーザーとつながる体験が、このサイトで実現します。
地方の中小企業が生成AIを活用し、完全内製で大規模DXを成功させた事例として、今後のモデルケースとなることが期待されます☆
月夜野きのこ園「クワガタ菌床販売部サイト」の紹介でした。
よくある質問
Q. リニューアルされたサイトのURLは？
http://kuwakabu.tsukiyono.co.jp/ です。
Q. どのような情報が掲載されていますか？
飼育レポート（2,311記事）、産卵レポート（2,801記事）、お客様からのおハガキ（1,800通超）、飼育部屋紹介（25名）、クワカブ写真（222名）などが掲載されています。
Q. 生成AIはどのように活用されましたか？
Gemini＋Claudeを使用し、9,600ページにおよぶコンテンツの整理・タグ付け・カテゴリ分類を行い、検索性を向上させました。
Q. どこで購入できますか？
公式サイト（http://kuwakabu.tsukiyono.co.jp/）から購入可能です。
Q. ふるさと納税の返礼品もありますか？
はい。2015年より「オオクワガタ産卵体験セット」がみなかみ町のふるさと納税返礼品として採用されています。
編集：Dtimes Digital編集部
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 9,600ページ超を完全内製でリニューアル！月夜野きのこ園「クワガタ菌床販売部サイト」 appeared first on Dtimes.