ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、アイスホッケー女子１次リーグＢ組で、日本がスウェーデンに０―４で敗れ、１勝３敗となって敗退が決まった。

３位以上が準々決勝に進出するＢ組で４位に終わり、全体では９位が確定した。

初のメダル獲得を目指した日本（スマイルジャパン）の挑戦は、想定外の早期敗退で終幕した。スウェーデンに屈して敗退が決まると、選手らは涙をぬぐいながらリンクを後にした。

４試合を通じ、守るべき場面で失点し、好機で決められない場面が多かった。Ｂ組で最も地力のあるスウェーデンとの最終戦も、シュートは数多く放ったが、得点は奪えないまま。ベテランのＤＦ細山田茜（道路建設）は「こぼれ球を打つ選手が、なかなかゴール付近にいなかった。もっとゴール前に突っ込んでいく必要がある」と指摘した。

８強だった前回北京五輪の１次リーグは、Ｂ組１位通過だった。主将のＤＦ小池詩織（道路建設）は、実感を込めて語る。「自分たちも間違いなく北京の時より成長しているけど、他の国が急加速で成長している印象を受けた」

今回、日本はフレッシュなメンバーを多くそろえていた。４年後、この大舞台で思いきり笑うために、新たな戦いへと向かう。（平地一紀）

飯塚祐司監督「国内だけでやっていても解決できない」

日本・飯塚祐司監督「一番苦しんだのが、コンタクト（接触プレー）の部分。日本国内だけでやっていても解決できるものではない。海外にどんどん選手を送り出すとか、世界のトップリーグでプレーする選手を増やしていく努力をしなくてはならない」