“5000万円の保険”をかけた美脚だけじゃない！ がっつり背中が開いた大胆ファッションで視線を奪ったユラ

ガールズグループGirl's Day出身のユラが、大胆なファッションで注目を集めている。

ユラは2月10日、自身のインスタグラムに「私の愛する『乗り換え恋愛』のギソク、イェウォンお姉さん。すごく幸せだった、夢だったのかな。ヨンジン兄さんはどこにいるの〜」と共演者たちへの親しみを込めたコメントを添え、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛』シーズン4でパネルを務めたユラ、キム・イェウォン、サイモン・ドミニク（本名チョン・ギソク）が写っており、仲の良い雰囲気が漂う。

彼らは『乗り換え恋愛』シーズン4の“ご褒美旅行”で、ベトナムを訪れたのだ。

なかでもユラは、背中が大胆に開いた黒のバックオープンワンピースを着用。背中でストラップがクロスするデザインで、“大人っぽい色気”で視線を奪った。

（写真＝ユラInstagram）左からサイモン・ドミニク、キム・イェウォン、ユラ

なお、『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れたカップルたちが一つ屋根の下で過去の恋愛を振り返り、新たな縁と向き合いながら、それぞれの“愛”を探していく番組だ。

今回のご褒美旅行には、もう一人のパネラーであるイ・ヨンジンは参加できなかったとみられる。

◇ユラ プロフィール

1992年11月6日生まれ。本名キム・アヨン。2010年にGirl’s Dayとしてデビュー。170cmと身長が高く、美脚の持ち主としても有名。アイドル活動当時、「脚の保険に5億ウォン（約5000万円）」と明かし、驚かせた。現在は女優として活動し、ドラマ『堂々とせよ』『ラジオロマンス〜愛のリクエスト〜』『今、別れの途中です』『この恋は不可抗力』などに出演している。