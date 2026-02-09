【Amazon：Lenovo ゲーミングノートPC「Lenovo Legion 5i（83F00063JP）」 セール】 セール期間：2月11日0時～2月24日23時59分

Amazonにて、LenovoのゲーミングノートPC「Lenovo Legion 5i（83F00063JP）」がセール価格で販売されている。セール期間は2月24日23時59分まで。

本製品はCPUにインテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HX、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptopを搭載したゲーミングノートPC。WQXGA OLED液晶15.1型パネルを採用し、リフレッシュレートは165Hz、応答速度は最大1msに対応する。また、インターフェースも充実しており、ゲーマー向けの冷却機能も搭載されている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64bit (日本語版)

【CPU】インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HX

【メモリ】32GB (16GBx2) DDR5-5600 SDRAM SODIMM

【SSD】1TB (PCIe NVMe/M.2)

【グラフィックボード】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

【ディスプレイ】15.1型 WQXGA OLED (有機ELディスプレイ) (2560x1600ドット、最大10.74億色、16:10、165Hz、Dolby Vision対応、DisplayHDR True Black 600) 、光沢あり

【インターフェース】Type-C USB3.2 Gen2：1（左側面、DisplayPort出力機能付き、Powerdelivery対応）、Type-A USB3.2 Gen1：1（左側面、Powered USB）、2（右側面）、HDMI2.1：1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック：1、イーサネット・コネクター(RJ-45)：1

【WiFi・Bluetooth・Office】Wi-Fi 7対応 (IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth v5.4、Office：なし