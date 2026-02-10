ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ママはダメだなぁ〜」子どもの前で妻をディスる夫は改心するのか？… 「ママはダメだなぁ〜」子どもの前で妻をディスる夫は改心するのか？ それ以前に子どもの発言に影響が出た!? 「ママはダメだなぁ〜」子どもの前で妻をディスる夫は改心するのか？ それ以前に子どもの発言に影響が出た!? 2026年2月10日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 事あるごとに「お前はダメだ」と子どもの前で私を否定し続ける夫。こんな姿を見せ続けたら、娘の心にどれほどの影響を残すのか不安で仕方がありません。このままでは、取り返しのつかない事態になってしまうのではないでしょうか。＞＞ 【まんが】子どもの前で妻を見下す夫 怒りの境界線を越えた妻の解決策とは(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】子どもの前で妻を見下す夫 自分の母を一人で見る覚悟はなかった…妻に従ってほしかった理由【嫁姑問題に巻き込まれています Vol.107】 浮気相手が“自分も騙されていた”と知ってキレた一撃【宝くじで3億円当たりました Vol.134】