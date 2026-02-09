◇AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE） 神戸 2―0 FCソウル（2026年2月10日 神戸市御崎公園球技場）

神戸は本拠地でFCソウル（韓国）に2発快勝した。守備陣もクリーンシート。横浜FCから加入したDFンドカ・ボニフェイス（29）は「最低限」と新天地デビュー戦で収穫と反省を強調した。

目を引いたのは前半14分だった。FW武藤嘉紀のシュートはVAR判定の結果で無効となったものの、その起点となったのがDFラインの背後へ抜け出したFW佐々木大樹へのンドカのロングフィード。「大樹はそういう選手で、その直前にも“裏に欲しい”と言われていた。練習でも何本か出していて、あのシーンは良いパスが出せました」。ただ、そのシーン以外は反省点ばかりが口を突いた。

「あれと同じような状況で2、3本ミスになって大樹に届かなかったシーンがあった。精度をもっと高めないと」。またDF酒井高徳との連係がズレて、あわや失点のピンチを招くシーンもあった。「ポジショニングの修正が一番大事。相手と味方を見て、詰めていかないといけない。もう少しスムーズなボール回しを、自分のところで出さないといけない」。無失点デビューにも笑顔はなかった。

「手応えというよりも最低限ですね。これからより強い相手と戦っていく。そこで貢献するために、ここに来た。より頑張りたい」。勝ちながら修正していく。