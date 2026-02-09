日経225先物：11日0時＝500円高、5万8100円
11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比500円高の5万8100円と急騰。日経平均株価の現物終値5万7650.54円に対しては449.46円高。出来高は1万6363枚となっている。
TOPIX先物期近は3890.5ポイントと前日比35.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.22ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58100 +500 16363
日経225mini 58090 +490 245316
TOPIX先物 3890.5 +35.5 14142
JPX日経400先物 35180 +315 811
グロース指数先物 724 +6 984
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3890.5ポイントと前日比35.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.22ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58100 +500 16363
日経225mini 58090 +490 245316
TOPIX先物 3890.5 +35.5 14142
JPX日経400先物 35180 +315 811
グロース指数先物 724 +6 984
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース