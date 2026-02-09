　11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比500円高の5万8100円と急騰。日経平均株価の現物終値5万7650.54円に対しては449.46円高。出来高は1万6363枚となっている。

　TOPIX先物期近は3890.5ポイントと前日比35.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.22ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58100　　　　　+500　　　 16363
日経225mini 　　　　　　 58090　　　　　+490　　　245316
TOPIX先物 　　　　　　　3890.5　　　　 +35.5　　　 14142
JPX日経400先物　　　　　 35180　　　　　+315　　　　 811
グロース指数先物　　　　　 724　　　　　　+6　　　　 984
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース