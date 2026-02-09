【Manhattan Portage POP UP STORE】 開催期間：2月11日～23日 会場：心斎橋PARCO

Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）のPOP UP STOREが大阪府の心斎橋PARCOにて本日2月11日より23日にかけて開催される。

本日よりスタートするPOP UP STOREにて「ポケットモンスターコレクション」が先行販売される。Manhattan Portage BLACK LABELの商品となっており、各商品にピカチュウのレザーラベルがあしらわれている。いずれもブラックのシックなデザインとなっており、ブランドのロゴも存在するなど普段使いもバッチリな商品となる。

2月20日より3月3日にかけては東京都の渋谷PARCOでもPOP UP STOREが開催予定。3月6日よりフラッグシップストア、Manhattn Portage BLACK LABEL AOYAMAで販売が開始され、翌日の3月7日からはManhattn Portage（札幌、東京、二子玉川、新宿、東京ベイ、ソラマチ、北千住、立川、静岡、名古屋、梅田、難波、神戸、岡山）とOfficial Online Storeで発売される。

(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokemon