明治学院大学心理学部付属研究所が、2026年3月12日（木）に公開セミナー「Do for Others ― 愛他性・利他性を心理学的に読み解く」を開催します。

長年にわたり「伴走型支援」を実践してきた奥田知志氏を招き、支援の現場で起きている変化、つながりの再構築、そして「希望のまち」構想についての講演と、参加者との意見交換を行います。

日程：2026年3月12日（木）14:30〜16:30

会場：明治学院大学 白金キャンパス本館1階 1101教室

定員：210名（先着順）

参加費：無料

申込方法：事前申請制（専用フォームから申込）

少子化や一人暮らしの増加、子どもの貧困などにより、地域の中での「孤立」や「孤独」が大きな課題になっています。

十分に食事がとれない子どもがいたり、頼れる人がいない不安を抱えたまま暮らしている人がいたり――そんな状況の中で、子ども食堂や居場所づくりなど、「支え合う場」の取り組みが各地で求められています。

社会は人の集まりであり、私たちは本来、一人では生きていけません。

ひとごとと思わず、身近なつながりを大切にしながら、孤立や孤独を防ぐことは、病気や貧困、子育ての悩み、虐待など、さまざまな問題に向き合ううえで、地域支援の土台となると考えられます。

明治学院大学は、教育理念として「Do for Others」を掲げてきました。

目の前の誰かのために、自分にできることを行う――その姿勢は、これからの地域づくりにも通じるもの。

このセミナーでは、誰もが安心して暮らせる地域をつくるために、私たち一人ひとりに何ができるのかを、参加者と一緒に考える場となっています。

講師：奥田知志氏

認定NPO法人抱樸 理事長／東八幡キリスト教会 牧師

1963年生まれ。

関西学院大学神学部修士課程・西南学院大学神学部専攻科修了、九州大学大学院博士後期課程単位取得。

学生時代からのホームレス支援を原点に、1990年の赴任以降、北九州で「伴走型支援」を核とした包括的な地域支援を推進してきました。

居場所づくり、住まい、就労、医療・福祉への多層連携を通じ、これまでに3,700人以上の自立を支援。

共生地域創造財団代表理事、全国居住支援法人協議会共同代表、国の審議会等を歴任しています。

NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」で二度特集されるなどメディアからの注目も高く、著作に『伴走型支援』（有斐閣）、『わたしがいる あなたがいる なんとかなる―「希望のまち」のつくりかた』（西日本新聞社）などがあります。

プログラム

・開会／趣旨説明（5分）

・基調講演（60分）

・本学教員を交えた座談会（25分）

・Q＆A（25分）

・閉会（5分）

奥田知志氏の60分の基調講演では、支援の現場で起きている変化、つながりの再構築、そして「希望のまち」構想についての話が聞けます。

その後、明治学院大学心理学科教員を交えた座談会、参加者からのQ＆Aを通じて、地域支援について深く考える時間が設けられています。

このセミナーでは、長年にわたり現場で実践してきた奥田知志氏の貴重な経験と知見を学べます。

孤立や孤独を防ぐための「つながり」の再構築、誰もが安心して暮らせる地域づくりについて、一人ひとりに何ができるのかを考える機会。

参加無料で、一般の方、学生、教職員、専門家まで幅広く参加できます。

明治学院大学心理学部付属研究所 公開セミナー「Do for Others」の紹介でした。

