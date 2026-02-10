G-CREWSが企画販売する推し活・オタ活のための雑貨ブランド「OZaKKa（オザッカ）」から、ぬいぐるみを持ち歩くための「おくるみ」型キーホルダーチャーム「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の新デザイン全7種が発売されました。

2026年1月15日にクレープ（チョコバナナ）・ポップコーン・クリームソーダの「たべもの」デザイン3種、2月6日に4色の「ブーケ」デザインが登場。

OZaKKa公式通販サイトおよび各取り扱い店にて好評発売中です！

G-CREWS「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」

発売日：2026年1月15日（たべもの3種）、2月6日（ブーケ4種）

価格：各2,585円（税込）

サイズ：高さ約200〜210mm、幅約110〜120mm

推奨ぬいぐるみサイズ：全長約120mmまで

販売場所：OZaKKa公式通販サイト、各取り扱い店

「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」は、OZaKKaが2025年3月に発売した、ぬいぐるみを持ち歩くための「おくるみ」型キーホルダーチャーム。

2025年3月の発売以降、累計6,000点以上を売り上げている人気商品です。

今回、待望の新デザイン「たべもの」3種と「ブーケ」4種の全7種が仲間入り！

ぬいのおくるみ ぬいくるみんの特徴

まるで赤ちゃんのように大事に丁寧に可愛くぬいぐるみをくるむことで、ご自身のぬいぐるみへの愛情をより実感できます。

本体の内側にはX状の「シートベルト」（ゴムバンド）がついています。

さらにマジックテープで足元を押さえてぬいぐるみの体を固定することで、ぬいぐるみが飛び出しにくくなっています。

それぞれのおくるみにあったアクリルカラビナを独自に開発。

単体で使ってもかわいいデザインになっています☆

たべものデザイン

2026年1月15日発売の「たべもの」をテーマにした3種類。

クレープ（チョコバナナ）・ポップコーン・クリームソーダの3種類が登場。

どれも遊園地やテーマパークで人気のたべものをモチーフにしています。

クレープ（チョコバナナ）

イエローの生地にチョコレートとバナナのプリント。

バナナ型のアクリルカラビナがアクセントになっています。

くるむとクレープの形に。

まるで本物のクレープを持ち歩いているような楽しさが味わえます。

ポップコーン

ふわふわの白い生地と赤白ストライプの組み合わせ。

「POP CORN」のロゴがデザインされています。

雲型のアクリルカラビナ付き。

ポップコーンのような軽やかなイメージです。

クリームソーダ

ミントグリーンの爽やかなデザイン。

チェリーやアイスクリームをイメージした装飾が施されています。

ハート型のアクリルカラビナ付き。

クリームソーダの甘く可愛らしい雰囲気が表現されています。

ブーケデザイン

2026年2月6日発売の「ブーケ」をテーマにした4色展開。

イエロー・ピンク・ブルー・レッドの4色。

それぞれにリボン型のアクリルカラビナが付属しています。

ブーケ（イエロー）

明るいイエローに、カラフルなフリル装飾。

イエローのリボン型アクリルカラビナが華やかさを添えています。

くるむとブーケのような形に。

お祝いの気持ちを込めて、ぬいぐるみを大切に包み込めます。

ブーケ（ピンク）

優しいピンク色に、ピンクのリボン型アクリルカラビナ。

女の子らしい可愛らしさが魅力です。

ピンクのリボンがアクセント。

まるで花束を贈るように、愛するぬいぐるみを包むことができます。

ブーケ（ブルー）

爽やかなブルーに、ブルーのリボン型アクリルカラビナ。

クールで上品な印象のデザインです。

ブルー系のぬいぐるみとの相性抜群。

落ち着いた色合いが人気です。

ブーケ（レッド）

鮮やかなレッドに、耳付きリボン型アクリルカラビナ。

特別感のあるデザインになっています。

華やかなレッドカラー。

推しカラーが赤の方にもおすすめです。

販売について

OZaKKa公式通販サイト「OZaKKa Official Online Shop」にて好評販売中。

各取り扱い店・ECサイトについては、OZaKKa公式サイトまたはX公式アカウントにて随時更新されています。

ぬいぐるみをまるで赤ちゃんのように大切に包み込める「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」。

シートベルトとマジックテープでしっかり固定できるので、落下や紛失の心配もありません。

推しのぬいぐるみを持ち歩くぬい活ユーザーにぴったりのアイテム。

たべものデザインとブーケデザインの全7種から、お気に入りを見つけてください☆

G-CREWS「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の紹介でした

よくある質問

Q. 推奨ぬいぐるみサイズはどのくらいですか？

全長約120mmまで、幅×厚み（頭）約80mm×70mm程度まで、幅×厚み（体）約60mm×30mm程度までです。ミニマスコットやパペットなど、手乗りサイズのぬいぐるみにおすすめです。

Q. どこで購入できますか？

OZaKKa公式通販サイト「OZaKKa Official Online Shop」および各取り扱い店・ECサイトで販売されています。詳細は公式サイトまたはX公式アカウントをご確認ください。

Q. 価格はいくらですか？

全種共通で各2,585円（税込）です。

Q. シートベルトとマジックテープはどのように使いますか？

本体内側のX状のシートベルト（ゴムバンド）でぬいぐるみの体を固定し、マジックテープで足元を押さえることで、ぬいぐるみが飛び出しにくくなります。

Q. アクリルカラビナは単体でも使えますか？

はい。それぞれのおくるみに合わせたオリジナルデザインのアクリルカラビナで、単体で使ってもかわいいデザインになっています。

監修：あずさゆみ Dtimes編集長・サンリオオフィシャルカメラマン・ライター。サンリオキャラクター大賞撮影など、公式イベント撮影を担当。テーマパーク・キャラクターの魅力を写真と記事でお届けします。

