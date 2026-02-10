実写『ONE PIECE』新田真剣佑らキャスト5人来日決定！ “麦わらの一味”が全員そろうのは初
3月10日から世界独占配信されるNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2の本予告と場面写真が公開。併せて、2月23日〜3月14日にかけてワールドツアーが行われ、日本を含む世界13ヵ所でイベントが実施されることも発表された。そして、ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーが来日することも決定。“麦わらの一味”が全員そろって公式来日するのは今回が初となる。3月5日には東京で試写会＆ファンイベントに参加する予定だ。
【写真】ついに公開された実写『ONE PIECE』S2本予告 チョッパーも実写で表現
常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険を描くシーズン2。ルフィは、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジらそれぞれに壮大な夢を抱く仲間たちとともに、絆を力に変えながら、新たな大冒険へと乗り出していく。
しかし、そんな一味に強者の洗礼が次々と襲いかかる。その筆頭が、“国をも巻き込む非道な計画”を企む秘密犯罪会社バロックワークスだ。
今回公開されたには曲者ぞろいのエージェントたちが次々に現れ、“麦わらの一味”はある理由から彼らの標的となってしまい、その絆すら揺さぶる試練が降りかかる。バロックワークスの“計画”を食い止めるため、一味は仲間との絆と友情を武器に、罠と陰謀が渦巻く激闘に挑んでいく。
そんな過酷な大冒険を続ける道中、一味が訪れる“冬島”ドラム島で出会うのが、モフモフしていて帽子と青っ鼻がトレードマークのトナカイ、トニートニー・チョッパー（英語の声：ミカエラ・フーヴァー）だ。
優秀な医者であるチョッパーだが、哀しき過去も抱えており、映像の中でも、彼の過去にまつわる重要人物Dr.ヒルルクやDr.くれはの姿がわずかに映し出される。果たしてチョッパーに秘められた物語の全貌は。ついに実写で表現される“原作屈指の愛されキャラクター”チョッパーの姿、そしてその変化と躍動にも注目が集まる。
また、映像にはドラム島だけでなく、一味が航海の中で立ち寄る島々、“始まりと終わりの町”ローグタウン、“4つの運河が合流する山”リヴァース・マウンテン、巨大クジラ・ラブーンが居る双子岬、“謎に包まれた町”ウイスキーピーク、太古の生物や巨人族がいる島リトルガーデンでの大冒険の様子も。
中でも、リトルガーデンで長年決闘を続ける巨人、ドリーとブロギーが暴れ回る姿は圧倒的で、これまで以上にスケールアップしたシーズン2での冒険の壮大さと臨場感に期待が高まる。
原作者の尾田栄一郎は、1ヵ月後に配信を控えるシーズン2について、コメント。「輝かしい結果を出してくれたハリウッドスーパースタッフと共に、再びお送りするシーズン2は、世界一手強い海グランドラインへ突入します。つまりこれはシーズン1で築き上げた常識の“破壊”となります。次々に現れる能力者達、見た事もない巨大な人類、かわいい生物、ハードなアクション、VFX。今回も更なる見所満載です!! 実写ならではの没入感に浸ってください」と熱を込めている。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2は、3月10日から世界独占配信。
以下、尾田栄一郎レター全文。
■尾田栄一郎レター全文
完成間近です!! 前回シーズン1はONE PIECEを実写化なんてできるのか!?という世間の問いに真っ向から答え、93カ国と地域でTOP10入り、46カ所でNo1!!ですって!スゴ!!
輝かしい結果を出してくれたハリウッドスーパースタッフと共に、再びお送りするシーズン2は、世界一手強い海グランドラインへ突入します。つまりこれはシーズン1で築き上げた常識の“破壊”となります。次々に現れる能力者達、見た事もない巨大な人類、かわいい生物、ハードなアクション、VFX。今回も更なる見所満載です!! 実写ならではの没入感に浸ってください。
世界中の冒険心に届けー!! 出航まであと1か月、お楽しみに!!
常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険を描くシーズン2。ルフィは、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジらそれぞれに壮大な夢を抱く仲間たちとともに、絆を力に変えながら、新たな大冒険へと乗り出していく。
しかし、そんな一味に強者の洗礼が次々と襲いかかる。その筆頭が、“国をも巻き込む非道な計画”を企む秘密犯罪会社バロックワークスだ。
今回公開されたには曲者ぞろいのエージェントたちが次々に現れ、“麦わらの一味”はある理由から彼らの標的となってしまい、その絆すら揺さぶる試練が降りかかる。バロックワークスの“計画”を食い止めるため、一味は仲間との絆と友情を武器に、罠と陰謀が渦巻く激闘に挑んでいく。
そんな過酷な大冒険を続ける道中、一味が訪れる“冬島”ドラム島で出会うのが、モフモフしていて帽子と青っ鼻がトレードマークのトナカイ、トニートニー・チョッパー（英語の声：ミカエラ・フーヴァー）だ。
優秀な医者であるチョッパーだが、哀しき過去も抱えており、映像の中でも、彼の過去にまつわる重要人物Dr.ヒルルクやDr.くれはの姿がわずかに映し出される。果たしてチョッパーに秘められた物語の全貌は。ついに実写で表現される“原作屈指の愛されキャラクター”チョッパーの姿、そしてその変化と躍動にも注目が集まる。
また、映像にはドラム島だけでなく、一味が航海の中で立ち寄る島々、“始まりと終わりの町”ローグタウン、“4つの運河が合流する山”リヴァース・マウンテン、巨大クジラ・ラブーンが居る双子岬、“謎に包まれた町”ウイスキーピーク、太古の生物や巨人族がいる島リトルガーデンでの大冒険の様子も。
中でも、リトルガーデンで長年決闘を続ける巨人、ドリーとブロギーが暴れ回る姿は圧倒的で、これまで以上にスケールアップしたシーズン2での冒険の壮大さと臨場感に期待が高まる。
原作者の尾田栄一郎は、1ヵ月後に配信を控えるシーズン2について、コメント。「輝かしい結果を出してくれたハリウッドスーパースタッフと共に、再びお送りするシーズン2は、世界一手強い海グランドラインへ突入します。つまりこれはシーズン1で築き上げた常識の“破壊”となります。次々に現れる能力者達、見た事もない巨大な人類、かわいい生物、ハードなアクション、VFX。今回も更なる見所満載です!! 実写ならではの没入感に浸ってください」と熱を込めている。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2は、3月10日から世界独占配信。
以下、尾田栄一郎レター全文。
■尾田栄一郎レター全文
完成間近です!! 前回シーズン1はONE PIECEを実写化なんてできるのか!?という世間の問いに真っ向から答え、93カ国と地域でTOP10入り、46カ所でNo1!!ですって!スゴ!!
輝かしい結果を出してくれたハリウッドスーパースタッフと共に、再びお送りするシーズン2は、世界一手強い海グランドラインへ突入します。つまりこれはシーズン1で築き上げた常識の“破壊”となります。次々に現れる能力者達、見た事もない巨大な人類、かわいい生物、ハードなアクション、VFX。今回も更なる見所満載です!! 実写ならではの没入感に浸ってください。
世界中の冒険心に届けー!! 出航まであと1か月、お楽しみに!!