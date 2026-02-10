ソフトバンク・周東佑京外野手が１０日、３０歳の誕生日を迎え、３月に開催されるＷＢＣに向けた心境を語った。２３年大会は主に代走としての出場だった。今回の代表メンバーの中で中堅を本職とする外野手は自身のみ。起用の幅は前回大会より広がる。「後からいける準備ももちろんしますし、最初からいける準備ももちろんする」と、あらゆる起用に応えるつもりだ。

日の丸を背負って戦う重圧は計り知れないが、重要なのは攻めの姿勢だ。「できれば失敗はいろんなとこでしたくないですけど、失敗があるのが野球。それがいいとこで出るのか悪いとこで出るのかは、やってみないと分からないので、まずはやる。スタート切るとこはしっかりスタートを切る。びびらないっていうところだけ」と、覚悟を決めてグラウンドに立つ。

この日、また一つ年齢を重ねた。「まだまだ全然走れるし、別に３０（歳）だから落ちていくとかも、急にはないと思う。これからどんどん色々上がっていくんじゃないかなとは思ってます、逆に」と、さらなる進化を目指していく。宮崎キャンプはこの日から第３クールがスタート。初のライブＢＰも行われ、実戦モードに入ってきた。侍ジャパンは３月の本大会に向け、１４日から宮崎合宿が始まる。合流に向け、心と体を整えていく。