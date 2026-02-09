BUMP OF CHICKEN、歴代アルバム10作品のカセットテープ発売決定 バンド結成30周年記念
2026年2月11日にバンド結成30周年を迎えたBUMP OF CHICKEN。結成30周年のメモリアルアイテムとして、カセットテープコレクション『BUMP OF CHICKEN CASSETTE TAPE COLLECTION』のリリースが発表された。
1stアルバム『FLAME VEIN』から、2024年にリリースした『Iris』まで、フルアルバム全10作品がカセットテープでリリースされる。BUMP OF CHICKENはインディーズ時代にデモテープとしてライブ会場でカセットテープを手売りしていたこともあり、メンバーや当時からのファンにとってエモーショナルなアイテムとなりそうだ。リリース日などの詳細については後日発表される。
また、新しいアーティスト写真も公開された。カメラマンの太田好治氏が撮影を担当しており、クールな4人の姿が収められている。
