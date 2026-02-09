BUMP OF CHICKEN

　BUMP OF CHICKENが10月からスタートするツアーのタイトルおよび追加公演が発表された。

　ツアーのタイトルは『BUMP OF CHICKEN TOUR 2026-2027 Ratio Clavis』に決定。10月3日の宮城・ゼビオアリーナ仙台公演を皮切りに、新たに発表された2027年1月23日と24日の大阪・京セラドーム大阪、2月6日と7日の東京・東京ドームを加えて全10箇所20公演が行われる。

　BUMP OF CHICKENは2026年2月11日にバンド結成30周年を迎えた。カメラマンの太田好治氏が撮影を担当した新しいアーティスト写真も公開された。

■『BUMP OF CHICKEN TOUR 2026-2027 Ratio Clavis』スケジュール
10月3日（土）宮城・ゼビオアリーナ仙台
10月4日（日）宮城・ゼビオアリーナ仙台
10月17日（土）北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
10月18日（日）北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる
10月27日（火）東京・有明アリーナ
10月28日（水）東京・有明アリーナ
11月7日（土）兵庫・GLION ARENA KOBE
11月8日（日）兵庫・GLION ARENA KOBE
11月21日（土）香川・あなぶきアリーナ香川
11月22日（日）香川・あなぶきアリーナ香川
11月28日（土）広島・グリーンアリーナ
11月29日（日）広島・グリーンアリーナ
12月12日（土）福岡・マリンメッセ福岡A館
12月13日（日）福岡・マリンメッセ福岡A館
12月19日（土）愛知・IGアリーナ
12月20日（日）愛知・IGアリーナ
2027年1月23日（土）大阪・京セラドーム大阪
2027年1月24日（日）大阪・京セラドーム大阪
2027年2月6日（土）東京・東京ドーム
2027年2月7日（日）東京・東京ドーム