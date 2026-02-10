3月10日より世界独占配信されるNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2の本予告と場面写真が公開され、イニャキ・ゴドイ、新田真剣佑ら“麦わらの一味”5人の来日が決定した。

『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の尾田栄一郎による同名コミックを実写ドラマ化した本作は、伝説の“海賊王”ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。

シーズン2の舞台となる“偉大なる航路（グランドライン）”は、気候は荒れ狂い、猛者たちが集い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海。ルフィ（イニャキ・ゴドイ）は、ゾロ（新田真剣佑）、ナミ（エミリー・ラッド）、ウソップ（ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（タズ・スカイラー）らそれぞれに壮大な夢を抱く仲間たちとともに、絆を力に変えながら、新たな大冒険へと乗り出していく。しかし、そんな一味に強者の洗礼が次々と襲いかかる。その筆頭が、“国をも巻き込む非道な計画”を企む秘密犯罪会社バロックワークスだ。

公開された本予告では、曲者揃いのエージェントたちが次々に現れ、“麦わらの一味”はある理由から彼らの標的となってしまい、その絆すら揺さぶる試練が降りかかる。バロックワークスの“計画”を食い止めるため、一味は仲間との絆と友情を武器に、罠と陰謀が渦巻く激闘に挑んでいく。

そんな過酷な大冒険を続ける道中、一味が訪れる“冬島”ドラム島で出会うのが、モフモフしていて帽子と青っ鼻がトレードマークのトナカイ、トニートニー・チョッパー（ミカエラ・フーヴァー）だ。優秀な医者であるチョッパーだが、哀しき過去も抱えており、映像の中でも、彼の過去にまつわる重要人物Dr.ヒルルクやDr.くれはの姿がわずかに映し出される。果たしてチョッパーに秘められた物語の全貌とは。

また映像には、ドラム島だけでなく、一味が航海の中で立ち寄る島々、“始まりと終わりの町”ローグタウン、“4つの運河が合流する山”リヴァース・マウンテン、巨大クジラ・ラブーンが居る双子岬、“謎に包まれた町”ウイスキーピーク、太古の生物や巨人族がいる島リトルガーデンでの大冒険の様子も。リトルガーデンで長年決闘を続ける巨人、ドリーとブロギーが暴れ回る姿も確認できる。

また、2月23日から3月14日にかけて本作のワールドツアーが行われ、日本を含む世界13カ所でイベントが実施される。そして、ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーが来日することも決定した。“麦わらの一味”が全員揃って公式来日するのは今回が初。3月5日には東京で試写会＆ファンイベントに参加する予定だ。

【尾田栄一郎 レター全文】完成間近です!! 前回シーズン1はONE PIECEを実写化なんてできるのか!?という世間の問いに真っ向から答え、93カ国と地域でTOP10入り、46カ所でNo1!! ですって! スゴ!!輝かしい結果を出してくれたハリウッドスーパースタッフと共に、再びお送りするシーズン2は、世界一手強い海グランドラインへ突入します。つまりこれはシーズン1で築き上げた常識の〝破壊〟となります。次々に現れる能力者達、見た事もない巨大な人類、かわいい生物、ハードなアクション、VFX。今回も更なる見所満載です!! 実写ならではの没入感に浸ってください。

（文＝リアルサウンド編集部）