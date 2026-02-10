町田が貫禄の完封勝利、ACLEでリーグステージ突破。殊勲２発の相馬勇紀は満足げ「良い試合展開になりました」
貫禄の完封勝ちだ。
FC町田ゼルビアは２月10日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第７節で、上海申花と敵地で対戦した。
開始３分に藤尾翔太が獲得したPKを相馬勇紀が決め、先制に成功。その後はやや攻めあぐね、少なからずピンチもあったが、88分に勝利を決定づける追加点を奪取。中山雄太の決定的なパスに反応した相馬が力強いシュートを叩き込んだ。
「翔太が良い形でPKを取って、先制できたんですけど、そこから苦しい時間帯が続いた」
試合後のフラッシュインタビューでそう振り返った相馬は、「ディフェンス陣をはじめ、チーム全員で守って、最後にダメ押しできたので、良い試合展開になりました」とも語った。
たとえ流れが悪くても強固な守備でしのぎ、チャンスを確実にモノにする。勝負強さを見せつけた町田は、この勝利で決勝トーナメント進出を確定させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゼルビア相馬が２発！ PKで先制弾、力強いショットでダメ押し弾
