人気バンド「Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ」の竹中雄大（３０）が１０日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。自身のインフルエンザで同日開催予定のライブが延期となったことを謝罪した。

竹中は「本当にごめんなさい。年１で体調の問題でライブできなくなってて、流石にもうプロ失格やなぁ」と落ち込んだ様子でポスト。「もう俺はライブやらずに趣味で音楽やってるくらいの方がいいのかも」と弱音を吐くと「来る予定やった人、迷惑かけてごめんなさい」と謝罪した。

しかし、思い直した竹中は「ごめんさっきのツイート！ 俺は絶対ドームに行くんだってみんなと約束してるんだった。一緒に叶えたい夢が沢山あるだった。応援してくれてる人に対して失礼だったよね」と自身の発言を振り返っ「流石に申し訳なさと悔しさでめちゃめちゃ落ち込むけど、ロックバンドのボーカルがカッコ悪いとこ見せたらあなんよな。変に心配かけてごめん！」と改めて謝罪した。

その上で「今日来る予定やった人は、時間もお金も楽しみも奪ってしまって改めて本当にごめんなさい」と陳謝し「今はゆっくり休んでこの借りはしっかり最高の歌で埋め合わせします。またチャンス貰えるとうれしいです」と力を込めた。