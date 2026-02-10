ボートレース尼崎の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ尼崎」は１０日、開幕した。

初日、金子和之（３１＝埼玉）は４Ｒ、２コースから２着を確保したものの後半１１Ｒは６コースから展開なく６着。「出足寄りの足ですね。直線がくるようにペラ調整とギアケースを交換します」と機力アップに余念がない。

１８歳から３年間、海上自衛隊の護衛艦で勤務。「海外へ半年間勤務とかありました。でも特別、危険なことはなかったですよ」と自衛隊時代を振り返る。

「人生一度きり。いろんな経験をしたくて…」とボートレーサーへの転身を決意。「まあ大きな船から、小さい舟になりましたけど、ご縁があるのかな」とニッコリ。自衛官としての経験もあり「１年間のボートレーサー養成所で管理された寮生活も差がなくて、すんなりと入れた」と規則正しい生活にも戸惑うことはなかった。

２０２６年前期勝率は６・０８で現在はＡ２級も２０２６年後期勝率は６・４７とＡ１復帰ペース。「勝率をもっと上げて頑張ります」と気合満々。当地も２連続優出中で「大好きですよ。広くて乗りやすい。優勝も狙っていきます」と巻き返しに燃えている。