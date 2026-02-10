ドル円のピボットは１５５．２５円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:04現在）
ドル円
現値154.76 高値156.29 安値154.73
157.35 ハイブレイク
156.82 抵抗2
155.79 抵抗1
155.26 ピボット
154.23 支持1
153.70 支持2
152.67 ローブレイク
ユーロ円
現値184.25 高値186.00 安値184.19
187.25 ハイブレイク
186.62 抵抗2
185.44 抵抗1
184.81 ピボット
183.63 支持1
183.00 支持2
181.82 ローブレイク
ポンド円
現値211.71 高値213.76 安値211.66
215.19 ハイブレイク
214.48 抵抗2
213.09 抵抗1
212.38 ピボット
210.99 支持1
210.28 支持2
208.89 ローブレイク
