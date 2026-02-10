パラマウントが条件引き上げ ＷＢＤ買収で＝米国株個別速報 パラマウントが条件引き上げ ＷＢＤ買収で＝米国株個別速報

（NY時間09:17）（日本時間23:17）時間外

ワーナーブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）＜WBD＞ 27.66（+0.45 +1.65%）

パラマウント＜PSKY＞ 10.70（+0.02 +0.19%）

ネットフリックス＜NFLX＞ 82.18（+0.71 +0.87%）



パラマウント・スカイダンス＜PSKY＞は、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）の買収で条件を引き上げた。１株３０ドルの現金買収提案は維持しつつ、内容を強化。１株０．２５ドルの「ティッキングフィー（経過時間に応じた追加支払い）」と資金面での保護措置を追加した。競合し、ＷＢＤの取締役会も推奨しているネットフリックス＜NFLX＞に対抗する。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

