（NY時間09:17）（日本時間23:17）時間外
ワーナーブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）＜WBD＞　27.66（+0.45　+1.65%）
パラマウント＜PSKY＞　10.70（+0.02　+0.19%）
ネットフリックス＜NFLX＞　82.18（+0.71　+0.87%）

　パラマウント・スカイダンス＜PSKY＞は、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）の買収で条件を引き上げた。１株３０ドルの現金買収提案は維持しつつ、内容を強化。１株０．２５ドルの「ティッキングフィー（経過時間に応じた追加支払い）」と資金面での保護措置を追加した。競合し、ＷＢＤの取締役会も推奨しているネットフリックス＜NFLX＞に対抗する。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美