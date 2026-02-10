ÊÆ¾®Çä¡¢25Ç¯12·î¤Ï²£¤Ð¤¤¡¡»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬10ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯12·î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡¢µ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë¤Ï¡¢Á°·îÈæ²£¤Ð¤¤·÷¤Î7349²¯6700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó113Ãû±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£0.4¡óÁý¤ò¸«¹þ¤ó¤À¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£·î¤´¤È¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¼«Æ°¼Ö¡¦Æ±ÉôÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿Çä¾å¹â¤â²£¤Ð¤¤·÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢²È¶ñ¤¬0.9¡ó¡¢°áÎÁÉÊ¤¬0.7¡ó¤½¤ì¤¾¤ì¸º¤Ã¤¿¡£ÅÅ²½À½ÉÊ¤â0.4¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢·úºà¡¦±à·ÝÍÑÉÊ¤Ï1.2¡óÁý¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¡¦³Ú´ï¡¦½ñÅ¹¤Ï0.4¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ¤ÎÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ï2.4¡óÁý¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦Æ±ÉôÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿Çä¾å¹â¤Ï3.3¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£