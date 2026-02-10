少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中に死亡）を巡る事件が英国に飛び火し、スターマー首相が退陣圧力にさらされている。

エプスタイン氏との交友関係を知りながら、与党労働党の重鎮ピーター・マンデルソン氏を駐米大使に起用したためだ。

◇

米実業家ジェフリー・エプスタイン氏を巡る事件は、英王室も揺るがしている。

チャールズ国王の弟アンドリュー元王子について、英メディアは９日、エプスタイン氏に政府の機密情報を漏らした疑いで地元警察が捜査の検討を開始したと一斉に報じた。公開された「エプスタイン文書」から、元王子が貿易に関する政府特使を務めていた際の疑惑が浮上したという。

英王室も９日、「元王子を巡って次々と明るみに出る疑惑について、国王は深刻に憂慮している」と異例の声明を発表した。その上で、「地元警察から照会があれば、我々は当然ながら協力する」と表明した。

元王子を巡っては、エプスタイン氏から紹介された当時１７歳の女性に性的虐待をした疑いがあり、チャールズ国王は既に「王子」の称号を剥奪（はくだつ）している。