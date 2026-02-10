ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、フリースタイルスキー女子モーグルの予選１回目が行われ、２大会連続出場で昨年の世界選手権「銀」の冨高日向子（多摩大ク）（２５）が７５・２８点で５位、中尾春香（佐竹食品）（２４）が７４・７１点で７位となり、１１日の決勝進出を決めた。

柳本理乃（愛知ダイハツ）（２５）が６８・４９点で１６位、藤木日菜（武庫川女大院）（２４）が６５・８９点で１９位となり、１１日の予選２回目に回った。

モーグルはコブのある急斜面を滑り、ターン（６０％）、エア（空中技、２０％）、タイム（２０％）の合計点で順位を競う。予選１回目は２９人が滑り、まず１０位までの決勝進出が決まった。前回北京大会で金メダルのジャカラ・アンソニー（オーストラリア）が８１・６５点をたたき出し１位、２０１８年平昌大会「金」のセリーヌ・ラフォン（フランス）が７９・４７点の４位でそれぞれ通過した。

１１日に予選２回目が行われて２０人がそろう。決勝も同日に行われる。

【経過】

冨高が全体トップで登場、丁寧な走りで得点を稼ぎ笑顔で終えた。

６番手のアンソニーはスピード感あふれる滑りで五輪王者の貫禄を見せ、冨高を抜いて首位に。

７番目のイタリアの選手が欠場となり、藤木は９番目に登場。果敢な滑りを見せたが、得点は思うように伸びず、この時点で暫定７位。

１６番目に滑った中尾はリズミカルな滑りでエアも決まり、滑り終わるとハートマークを作ってみせた。この時点で暫定３位。

１８番目に滑ったラフォンが暫定２位になり、冨高、中尾は３、４位に後退。

２２番目に滑った柳本は得点を伸ばせず、この時点で暫定１２位。藤木は同１５位。

その後、アメリカ選手が２、３位に割って入った。

最終のカナダ選手が冨高と中尾の間に割って入った。

この結果、予選１回目は冨高が５位、中尾が７位、柳本が１６位、藤木が１９位となった。