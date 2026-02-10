【リビーニョ（イタリア）１０日＝宮下京香】ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ハーフパイプで初出場の１６歳・清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１１日（日本時間１２日未明）の予選を前に会場で公式練習に臨んだ。「一番は本当に自分が楽しむことが大事。自分が楽しんで、一番飛べたらいいんじゃないか」と力を込めた。

五輪直前の冬季Ｘゲームでは、決勝で斜め軸に縦２回転、横３回転する「フロントサイド・ダブルコーク１０８０」を決め切り、初優勝。絶好の流れでイタリアに入った。「自信になった」とうなずく。初めての会場での調整では「ボトム（ハーフパイプの底辺）が長いのでタイミングが難しい」と言うが、公式練習３日目で「今日は結構良かった」とうまく合わせることができ始めている。

９日の女子ビッグエア決勝は、同代表の小野光希（バートン）と見に行った。村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）の日本女子スノーボード初となる金メダルを見つめ「めちゃめちゃ良かった。感動した。自分も頑張ろうという気持ちになりました」と清水。２２年北京五輪で銅を獲得した当時１７歳の村瀬が持つ冬季五輪の日本女子最年少メダルを更新しにいく。