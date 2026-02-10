大阪府の吉村洋文知事は１０日、ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」（月〜金曜・後３時４０分）に生出演し、衆院選と同じ９日に行われた大阪のダブル選で無効票が大幅に増えたことに「私も率直に受け止めたい」と述べた。

維新以外の政党が対抗馬の擁立を見送るなど、大阪都構想の議論が盛り上がらず、さらに２８億円の選挙費用が必要だったことなどから、選挙前から批判の声が上がり、無効票は前回選より大幅に増加。知事選は約４１万票で、投票総数の約１０パーセント。市長選は約１７万票で投票総数の約１４パーセントに上った。

番組内での、抗議の意味があるのでは、との質問に「その（抗議）ようにとらえています。反対意見の方もいらっしゃいますし、違うんじゃないかという意見がある、それが無効票になっていると思いますので。それは私も率直に受け止めて。これから副首都の議論も進めますけど、都構想の設計図を作っていく上で、反対の意見もあるんだということをちゃんと踏まえた上で、やっていきたいと思います」と今後を見据えた。

また、任期途中の辞職による出直し選となったため、来年４月には再び知事・市長選が行われる。