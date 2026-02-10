今回の衆議院選挙で歴史的大勝となった自民党。



長野２区に立候補した自民党・新人の藤田ひかるさん（35）は、長野県で初めて、小選挙区で当選した女性国会議員となりました。

公示前に妊娠を公表した中での選挙戦でした。



＜2月7日・選挙戦最終日＞

「お集まりの皆さん、遅い時間まで本当にありがとうございました」



真冬の超短期決戦となった今回の衆院選。

長野2区から立候補した自民党の新人・藤田ひかるさん(35)。





自民・藤田ひかるさん「涙出てます？」藤田さんの夫・智弘さん「出てる。演説中から出てたよ」藤田さん「今回の選挙、どうしても皆様のために働かせていただきたいという思いで、12日間走り続けてきました。」＜１月27日・公示日＞藤田さん第一声「私、高市首相の言葉が好きなんです。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいりたい」去年7月の参院選で長野県区に立候補し、31万票余りを獲得しましたが、立憲候補に12万票近くの差を付けられて落選。今回は、本籍がある長野市中条を含む「長野2区」に名乗りをあげました。相手は、7期目を目指す中道の前職・下条みつさん、連立を組む維新・新人の手塚大輔さん、参院選でも戦った参政党・新人の竹下博善さん。長野2区、4人の戦いでした。中道・前 下条みつさん(70)「一党独裁の政治は、必ず政治を腐敗させ、国を間違った方向に進めます」選挙戦序盤、NNNと読売新聞が行った情勢調査と取材に基づく分析では、藤田さんと下条さんは横並び、大接戦の様相を呈していました。＜１月30日・麻績村＞「おはようございます」今回、”新しい選挙のかたち”を掲げて戦った藤田さん。藤田さん「今回、妊娠を公表しまして」公示直前に妊娠を公表。体調を考慮して、街頭演説や選挙カーに乗ることにこだわらず、住民と対話をする「語る会」を重ねました。藤田さん「こういう女性が政治に出ないと、少子化は変わらないと思っている」参加者「当選した暁に、議会中での出産もあり得るんですよね。支援体制は出来ているんですか？議場に出るのか、出られるのか」藤田さん「当事者として変えるべきは変える。例えば代理（投票）とか、そういう議会のあり方自体もちゃんとサポートができる形に変えていくっていうのが、あるべきかなと思うので、制度改正含めて働き掛けて、周りのサポートも得ながら頑張りたい」選挙戦では、宇宙物理学者である夫も全面的にサポートしました。陣営関係者が大きく流れが変わったと振り返るのが、選挙戦7日目。＜2月2日・選挙戦7日目＞高市早苗総裁が、応援に。自民党 高市早苗総裁「信州から希望ある未来へ、藤田ひかる。本当にうれしいことですよね。おなかの中に新しい命を宿されました」集まった聴衆は約4500人。高市人気は長野2区にも押し寄せていました。妊娠を公表しての今回の選挙戦。支援者（70代）「心配は大きいです。大きいけど、若いし健康でいるし期待します」支援者（80代）「決まっちゃったから解散がね。体に気を付けてやってもらいたいと思う」一方で、SNSなどには、妊娠中の出馬に批判的な意見もみられました＜2月7日・選挙戦最終日＞選挙戦の締めくくりに選んだのは大票田、松本市の玄関口、JR松本駅前。藤田さん「私は必ず子どもも健康に産んで、隣にいる夫と一緒に子どもを育て、そして皆さまのために国会議員として働いてまいります」12日間の選挙戦。夫・智弘さん「（選挙戦で）時々言っていた、（親子）3人だねって。よく頑張りましたね。よくやり抜いたと思います。本当は大変だったと思いますがよくやりました」前回よりも5ポイント近く上回った長野2区の投票率。（60.8％ 前回比 ＋4.84）＜2月8日・藤田陣営 開票報告会＞「おー」「当確のニュース出ました」午後8時、 当選確実の速報。リポート「今、藤田ひかるさんが姿を見せました。当選確実が早くも出ました」無党派層にも支持を広げ、ふたを開けてみれば3万票近くの差をつけての初当選でした。自民・藤田ひかるさん(35)「私は今回第１子です。出産も初めてですし、育児も初めてです。いろいろ迷いながらやっていくことになると思います。でも最大限オンラインも使いながら新しい働き方も使って、しっかりと皆さんのために働いていきたいと思っています」小選挙区で選ばれた信州初の女性議員。出産は夏に、控えています。