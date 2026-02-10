◇AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE） 神戸 2―0 FCソウル（2026年2月10日 神戸市御崎公園球技場）

FCソウル（韓国）に2発快勝した神戸のFW武藤嘉紀（33）が自画自賛の驚愕弾を叩き込んだ。チームは東地区4位以上確定で、ホーム＆アウェー方式で行われる決勝トーナメント1回戦での第2戦ホーム開催権を獲得。最終節ジョホール戦（マレーシア）で首位を突破を確定させる。

「ゴールまでの道が見えた。思いっきり蹴り込んだら、とんでもないコースにいきましたね」。後半23分だった。自陣深い位置でボールを奪った武藤が独走。敵陣エリア近くまでボールを運んで振り抜いた右足シュートは逆サイドのポストを叩いてネットを突き刺さった。「酒井選手が素晴らしいオーバーラップをしてくれて、DFの意識がそっちに引きつけられた」。DF酒井高徳の“アシスト”にも感謝したが、百年構想リーグ開幕・京都戦に続く公式戦2試合連発と最高のスタートを切っている。

昨季は「MF登録」だったが、今季は「FW」に戻した。「自分に重圧を与えないといけないと思った。FWは得点やアシストが何よりも重要になってくる。逃げ場をなくすためにFWにしてくれと伝えました」。昨年は腰の手術の影響があってJ1リーグ11試合1得点。「悔しかった」。反骨のシーズンと掲げる今季は、オフから体幹など負荷の高いトレーニングをこなしてきた。そして相手に当たられても踏ん張れる強靱（きょうじん）さ、そこから前に進める力強さを取り戻した。

次戦は中2日で長崎戦。シーズン開幕から過密日程が続くが「関係ない」と言い切る。「強さを示さないといけないし、しっかりと勝ち切りたい」。その言葉には充実感がにじみ出ていた。