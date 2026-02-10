18歳で「役者になる」と宣言し、家出同然で上京した未来（志田未来）。『未来のムスコ』（TBS系）第5話では、彼女の生き方を応援できずにいる母・直美（神野三鈴）が東京にやってくる。お互いに意地を張り合う親子の溝を埋めたのは、未来の息子・颯太（天野優）だった。

「30歳までに役者として芽が出なかったら実家に戻る」という条件付きで、未来を送り出した直美。タイムリミットまで、あと2年というところで未来は大きなチャンスを掴んだ。直美は、未来が劇団アルバトロスの次回公演で主演を務めることを知り、富山からやってきたのだ。

だが、喜んで娘の晴れ舞台に駆けつけたわけではない。「最後の舞台になるかもしれんがやろ」という一言で、未来は直美が今も自分の夢に反対していることを知る。さらに颯太の存在を知った直美は、未来が秘密裏に子どもを産んでいたと勘違い。未来は沙織（西野七瀬）にも仲立ちしてもらい、颯太が2036年からやってきたことを説明するが、全く信じてもらえない。

それでも自分を「おばあちゃん」と呼び、甘えてくる孫はかわいいのだろう。直美は未来のアパートに泊まり込み、保育園まで颯太を送り届けたり、栄養満点の夕飯を用意したりと甲斐甲斐しく2人の世話を焼く。劇団の稽古にバイトに忙しい未来にとっては、ありがたいことこの上ない。しかし、「5歳の子どもの晩ごはんが、夜8時!?」「育ち盛りの子どもにはもっと栄養のあるもの食べさせな」といった直美から飛んでくるチクチク言葉に未来はイライラ。しまいには、颯太のために夢は諦めるべきだと言われ、大喧嘩になってしまう。

直美はきっと、未来のことを責めたいわけじゃない。役者になるという夢に反対したのも、未来の将来を心配してのこと。加えて、唯一無二の大事な娘が自分の手元から離れていくのが寂しかったのだろう。だけど、多くの親はそういう気持ちを、子どもを責めるような言葉に変換してしまう。子どもは子どもで余計意地になって、親に反発してしまうものだ。未来も自分の力で生きてみせると豪語した手前、直美を頼ることができなかった。そのことに直美は虚しさを覚えるが、それもまた素直に伝えることができない。沙織が言うように、2人はそっくりな親子だ。

だけど、未来は颯太を育てるようになったことで直美の気持ちを少しは理解できるようになった。働きながら一人で子どもを育てる大変さも、その子どもが離れていく寂しさも。未来は今までのことを謝罪し、直美も颯太が未来からきたという話を信じるが、夢を諦めて実家に戻ってほしいという気持ちは変わらなかった。それは亡き夫に代わって働き詰めで、未来たちに寂しい思いをさせたことを後悔しており、颯太には同じ思いをさせたくないからだ。

親は自分の経験から学んだことを子どもに伝え、時に同じような失敗や後悔から子どもを遠ざけようとする。確かに、誰だって子どもには寂しい思いをさせたくない。それに直美の時代は、母親は自己実現を追い求めるより、子どもに人生を捧げるべきという考えが根強かったのかもしれない。でも、時代が変われば、母親の生き方も変わる。専業主婦だけじゃなく、仕事と子育てを両立しながら昇進を目指すママ、子育てしながら夢を追うママなど、少しずつだけど、色んな生き方が世の中に受け入れられ始めてきた。大事なのは、本人がその生き方に納得できるかどうか。舞台の上で輝く未来の姿、そして劇中の「私が、この時代で生きていくって決めたの」という台詞で、直美はそのことに気づいたのではないだろうか。

そして何より、「私、全然寂しなかった。（中略）すっごい幸せやった」という未来の言葉が答えだ。子どもの頃は寂しい思いがなかったわけではないだろう。だけど、それ以上に自分のために毎日頑張ってくれていた直美への感謝や、幸せだったという記憶の方が大きかった。きっとそれは颯太も同じ。保育園に行かないと言い出したことも、慣れない生活で急に不安になって泣き出したこともあったけど、未来が主演を務める舞台の客席で誰よりも楽しそうにしていたのは颯太だった。

颯太のおかげで、家を飛び出して以来、すれ違ったままだった母親と正面から向き合うことができた未来。今までは夢を追うのに精一杯で、誰かに自分の気持ちを分かってもらおうとすることから逃げていた部分もあるのだろう。また未来は颯太と出会ってから、惰性で生きることをやめ、夢にもバイトにも以前より全力で挑んでいる。真（兵頭功海）は前から未来に惹かれていたようだが、変わっていく彼女を見るにつれ、その気持ちが確信に変わったのかもしれない。

雨の日、稽古場で真と2人きりになった未来は「俺、未来さんが好きです」と告白される。その瞬間、雷が落ち、芥川（荻原護）が修理していた颯太のスマートウォッチに2036年の未来から電話が。颯太は未来と“まーくん”と呼ばれるパパを仲直りさせるために過去にやってきた。しかし、颯太と出会ったことで未来の人生は変わり始めており、それによって“まーくん”とは違う男性と恋に落ちてしまう可能性もある。そうなれば、颯太は産まれない。雷や未来からの電話は、真が“まーくん”ではないという警告なのだろうか。

