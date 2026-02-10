実写版『ONE PIECE』シーズン2、チョッパーが登場する予告編公開
動画配信サービス「Netflix」の公式SNSにて、Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2“INTO THE GRANDLINE”の本予告映像が公開された。
【動画】実写版『ONE PIECE』シーズン2、本予告
本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の尾田栄一郎による大人気漫画を原作とした実写ドラマシリーズ。2023年に配信されたシーズン1は世界各国でランキング上位を記録し、原作ファンのみならず幅広い視聴者層から高い評価を集めた。シーズン2では、常識を超えた海域“偉大なる航路（グランドライン）”を舞台に、新たな冒険が描かれる。
公開された予告編では、ルフィ（イニャキ・ゴドイ）をはじめ、ゾロ（新田真剣佑）、ナミ（エミリー・ラッド）、ウソップ（ジェイコブ・ロメロ・ギブソン）、サンジ（タズ・スカイラー）ら麦わらの一味が、過酷な航海へと乗り出す姿が収められている。さらに、シーズン2から登場するチョッパーとルフィの出会いの場面も。感動とスリルが交錯する展を予感させる内容となっている。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン1は現在独占配信中。シーズン2は3月10日より独占配信開始予定で、すでにシーズン3の制作も進行している。
