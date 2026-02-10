この記事をまとめると ■サスペンションが「抜けた」とは内部のガスとオイルが混ざること ■内部圧が下がることで本来の減衰性能が発揮できなくなる ■修理はオーバーホールかシリンダー交換となる

「抜けた」サスは本来の役割を果たさなくなる

「抜けた」などといわれるサスペンションの劣化のサイン。これはどういうことなのだろうか。

サスペンションは、基本的にオイルのなかを穴の空いたピストンバルブが動いて減衰力を発生させている。サスペンションが沈むときにはオイル室にはピストンバルブを支持しているシャフトが沈んでくる。このシャフトの体積のぶん、オイル室が大きくならないとストロークすることができなくなってしまう。

そこで単筒式と呼ばれるダンパーの場合、オイル室の先にガス室がある。ここには高圧の窒素ガスが入れられていて、オイル室とガス室はフリーピストンと呼ばれるゴム製の隔壁で仕切られている。サスペンションが沈んでピストンバルブが下がり、シャフトがオイル室に沈んで来るとオイル室の体積が増え、その分この隔壁を押してガス室が圧縮され、オイル室の体積が増えたぶんを吸収している。

縮められたガス室はもとに戻ろうとするのでオイル室を押し、シャフトが押される。そこで沈んだサスペンションが伸びようとする。これがよくヤフオクなどで見る「手で押して戻ってくるので抜けていないと思います」というやつ。

そして、このオイル室とガス室の隔壁であるフリーピストンが経年劣化し、オイルとガスが混ざり合ってしまう。これが「抜けた」といわれた状態。本来オイル室を押し返すはずのガスとオイルが混ざってしまうので、押し返す力がなくなってしまい、手で押しても伸びてこないのだ。

それだけではなく、本来のオイルによる減衰力も出なくなってしまう。走行していたら上下にぴょんぴょんと動くのが止まらなくなってしまうのである。

また、ガスが外に漏れてしまうとか、シャフトのオイルシールからオイルが漏れることでも、シリンダー内部の圧力が下がり、減衰力がきちんと発生しなくなってしまう。これらも抜けているといわれている状態である。

直すにはオーバーホールするか交換するしかない。オーバーホールとなると、内部をバラしてオイルシールやフリーピストンなどを新品にして組み直す。だが、シリンダー内部が摩耗していたりとか、シャフトに傷がついたりしているとそれらも交換となる。

メーカーによってはオーバーホールではなく、シリンダーごとまるっと交換するメーカーもある。BLITZではブラケットはそのままに、シリンダーごと交換する方式。こうすることでオーバーホールの時間が掛からないというメリットはある。オーバーホールではメーカーによって、作業に数週間かかることが多く、その間、クルマをリジッドラックに載せて浮かせておくのか、一旦ほかのサスペンションを装着しておくのかという問題もある。

ショップで数週間動かせない状態にしておくのはとても邪魔になってしまう。だが、ほかのサスペンションを装着して、またオーバーホール後のサスペンションにすると、取り付けと取り外しの工賃が2回ぶん発生してしまう。そこでまるっと交換することでその悩みを解消できるというのだ。

だが、交換するシステムでは仕様変更には対応していないことが多い。仕様変更とは自分の好みや走るステージに合わせて、ダンパーの内部をカスタマイズしてもらうこと。自分だけの専用セッティングにすることで、よりレベルの高い走りと乗り心地を手に入れることができる。そういったワザを堪能するには、オーバーホールの間に待っておくことが必須なのだ。