◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第5日 フリースタイルスキー 女子モーグル予選（2026年2月10日 リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

フリースタイルスキー・女子モーグル予選1回目が行われ、2大会連続出場の冨高日向子（多摩大ク）は75.28の5位、初出場の中尾春香（佐竹食品）は74.71の7位で11日の決勝進出を決めた。柳本理乃（愛知ダイハツ）は68.49で16位、藤木日菜（武庫川女子大大学院）は65.69の19位となり、11日の予選2回目に臨む。

トップバッターで登場した冨高は、エアのバックフリップ、コーク720を丁寧に決め、タイムも28秒10をマーク。持ち味の安定感を発揮し、75.28の高得点をたたき出した。「五輪で1番スタートで貴重な経験だった。緊張はしたけど、思い切って滑ることができました」と話した。

中尾は初出場ながら攻めた滑りを披露。ループ、バックフリップとエアもしっかり成功させ、74.71をマークした。予選後は周囲への感謝を語った後に涙をこぼし、「メダルはしっかり獲りたいですし、いい流れに持って行けるように私の滑りをしたい」と決勝を見据えた。

30人が出場するモーグル予選は2回に分けて行われ、それぞれ1本ずつ滑走。1回目の上位10人は決勝進出が確定し、2回目でも上位10人が決勝へ進む。20人出場の決勝も2回の滑走があり、1回目の上位8人がメダルの懸かる2回目に臨む。

採点はターン60％、エア20％、タイム20％の割合で、100点満点で算出する。ターンは5人のジャッジが20点満点で採点し、最高点と最低点を除いた合計が得点。エアは2人のジャッジがそれぞれのエアを10点満点で採点し、トリックの難易度点を掛け合わせる。エアごとの平均点を足した数字が20点満点のポイントとなる。タイムはコース長を係数とする公式に当てはめ、20点満点のポイントを算出する。