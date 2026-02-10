冬季五輪の出来事を振り返る

ミラノ・コルティナ五輪は日本勢が既に7つのメダルを獲得。連日感動をもたらしている。冬季五輪は1924年の第1回大会から今回で25回目。4年に一度の夢舞台で過去に起きた様々な出来事を振り返る。22年北京大会、フィギュアスケート女子では金メダル候補のドーピングを巡り大騒動に発展した。

北京五輪シーズンにシニアデビューしたロシアのカミラ・ワリエワは破竹の進撃を続けていた。世界歴代最高点を立て続けに更新。ファンからは畏怖を込め「絶望」と称された。五輪団体戦でもショートプログラム（SP）、フリーともに出場してROC（ロシアオリンピック委員会）の1位に貢献した。

だが、ここから事態は急転する。

団体戦のメダルセレモニーが突然延期となり、2021年のロシア選手権のドーピング検査で陽性反応を示していたことが発覚。ROCはワリエワを個人戦に出場させる判断を下したが、これに国際オリンピック委員会（IOC）などが反発。スポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴したものの、CASはワリエワが「15歳で要保護者にあたる」などを理由に却下した。

大騒動に発展する中、ワリエワは個人戦に登場。SPは首位発進したものの、フリーで乱れて4位に終わった。得点が発表されると泣き崩れた。

CASでの裁定が出たのは、2024年1月末。2021年12月25日から4年間の資格停止と、同日以降の大会の失格処分を科すとした。これにより、国際スケート連盟（ISU）は団体戦の結果を発表。米国が金、日本が銀に繰り上がり、ROCはワリエワの成績のみが取り消されて銅メダルとなった。なお19歳となったワリエワは、今月ロシアのジャンプ選手権に出場。競技会復帰を果たしている。



（THE ANSWER編集部）