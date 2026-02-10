巨人の泉圭輔投手が１０日、２軍宮崎キャンプでブルペン入りした。第３クールの初日、１１０球の熱投だった。

「いつもいろいろと課題があって、投げているうちにそれぐらいの球数になっちゃうんですよね」と泉。この日のテーマは高めに力強い真っすぐを投げられるようにすること。第２クール最終日の８日、２軍で実戦形式のライブＢＰに登板した。郡、若林、小林とぞれぞれ２打席ずつ、打者のべ６人と対峙（たいじ）して、無安打５奪三振と、視察に訪れた阿部監督の前で結果を残したが、課題が残った。「高めの真っすぐがイマイチで…」。この日のブルペンで球を受けた小林が構えた真ん中高めのミットは動くことなく、バシッと乾いた音を響かせていた。

今年から先発に挑戦する泉。小林は「球の力も質もすごく良くて、真っすぐの精度も高い。しっかり先発へ向けて準備してる感じがわかる」とうなずいた。泉の得意球のツーシームを「泉ボール」と名付け、この日はその球も絶賛。「自信をもってマウンドに上がってほしい。今日ぐらいの球を投げていれば、１軍のローテーションに入るチャンスは間違いなくあると思う」とエールを送っていた。