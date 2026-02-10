カンロのナッツボン♡キャラメルピーナッツ味でザクザク食感を楽しむ
カンロから、香ばしいキャラメルピーナッツ味の「ナッツボンキャラメルピーナッツ味」が登場♡1968年に誕生したナッツボンの復刻版として、ザクザクの食感と甘いキャラメル風味をさらに追求。レトロかわいいパッケージに包まれたキャンディは、コーヒーやティータイムにもぴったりです♪
三層構造でザクザク食感
「ナッツボンキャラメルピーナッツ味」は、外側のキャラメルキャンディ層、中のナッツ＆キャラメルキャンディ層、さらに砕いたピーナッツを含んだたっぷりピーナッツ層の三層構造。
口に入れるとカリッと砕けるクランチ感と、焙煎ピーナッツの香ばしさ、キャラメルの甘みが広がるクセになる味わいです。
レトロかわいいパッケージ
パッケージはナッツボンのレトロ感を踏襲しつつ、ザクザク感を視覚的に表現。上部には「ピーナッツボンボン」のキャッチコピーを添え、噛んで食べる楽しさをアピール。
勉強や仕事の合間、コーヒー片手のひと時に、思わずほっとする時間を演出してくれます♡
全国で楽しめる新しい味わい
2026年2月17日発売の「ナッツボンキャラメルピーナッツ味」は全国で購入可能。
内容量70g、参考価格257円（税込）で、香ばしいキャラメルピーナッツ味とザクザク食感が楽しめるピーナッツ型クランチキャンディです。
昔懐かしい味わいと、新しい噛む楽しさを両立させた逸品です。
カンロで楽しむザクあまナッツボン
カンロの「ナッツボンキャラメルピーナッツ味」（70g／257円）は、キャラメルと焙煎ピーナッツの甘く香ばしい味わいと、三層構造によるザクザク食感が魅力♡レトロかわいいパッケージもポイントで、仕事や勉強の合間のティータイムにもぴったり。
全国で手軽に楽しめる一粒で、ほっとひと息ついてみてください♪