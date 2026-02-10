カンロのナッツボン♡キャラメルピーナッツ味でザクザク食感を楽しむ

カンロから、香ばしいキャラメルピーナッツ味の「ナッツボンキャラメルピーナッツ味」が登場♡1968年に誕生したナッツボンの復刻版として、ザクザクの食感と甘いキャラメル風味をさらに追求。レトロかわいいパッケージに包まれたキャンディは、コーヒーやティータイムにもぴったりです♪

三層構造でザクザク食感

「ナッツボンキャラメルピーナッツ味」は、外側のキャラメルキャンディ層、中のナッツ＆キャラメルキャンディ層、さらに砕いたピーナッツを含んだたっぷりピーナッツ層の三層構造。

口に入れるとカリッと砕けるクランチ感と、焙煎ピーナッツの香ばしさ、キャラメルの甘みが広がるクセになる味わいです。

レトロかわいいパッケージ

パッケージはナッツボンのレトロ感を踏襲しつつ、ザクザク感を視覚的に表現。上部には「ピーナッツボンボン」のキャッチコピーを添え、噛んで食べる楽しさをアピール。

勉強や仕事の合間、コーヒー片手のひと時に、思わずほっとする時間を演出してくれます♡

全国で楽しめる新しい味わい

2026年2月17日発売の「ナッツボンキャラメルピーナッツ味」は全国で購入可能。

内容量70g、参考価格257円（税込）で、香ばしいキャラメルピーナッツ味とザクザク食感が楽しめるピーナッツ型クランチキャンディです。

昔懐かしい味わいと、新しい噛む楽しさを両立させた逸品です。

カンロで楽しむザクあまナッツボン

カンロの「ナッツボンキャラメルピーナッツ味」（70g／257円）は、キャラメルと焙煎ピーナッツの甘く香ばしい味わいと、三層構造によるザクザク食感が魅力♡レトロかわいいパッケージもポイントで、仕事や勉強の合間のティータイムにもぴったり。

全国で手軽に楽しめる一粒で、ほっとひと息ついてみてください♪