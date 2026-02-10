ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、アイスホッケー・女子１次リーグＢ組の日本がスウェーデンに０―４で敗れ、１勝３敗となって敗退が決まった。

第１ピリオドで先制を許すと、第２ピリオドに２点を奪われ、突き放された。相手の堅守を最後まで崩せず、無得点で力尽きた。

フレッシュなメンバー、本来の力発揮できず

初のメダル獲得を目指した日本（スマイルジャパン）の挑戦は、想定外の早期敗退で終幕した。

「自分たちがやってきたことを全て出し切るところが重要になってくる」。９日に地元イタリアに足をすくわれた直後、ＤＦ小池詩織（道路建設）は声を振り絞った。Ｂ組で最も地力のあるスウェーデンとの最終戦も、懸命に戦った。しかし、４試合を通じて、守るべき場面で失点し、好機で決められない場面が目立った。その積み重ねが、１位通過だった前回北京五輪との大きな違いになって現れた。

今回、日本はフレッシュなメンバーを多くそろえた。五輪初出場のＦＷ輪島夢叶（道路建設）は、黒星を喫した７日のドイツ戦後、こう話していた。「大舞台でこういう結果になってしまったのは、自分たちの準備不足もあった」。本来の力を発揮しきれないまま、夢のリンクに別れを告げた日本。涙を拭いて立ち上がったメンバーが、４年後に思いきり笑うための戦いに挑む。（平地一紀）