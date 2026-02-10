イタリアで行われているミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、フィギュアスケート男子が１０日から始まる。

日本勢の躍進が期待されるが、世界ランキングはどうなっているのか、そもそも世界ランキングはどう決まるのか、紹介する。（１月２５日時点、デジタル編集部）

１位は無敵のマリニン

今大会前時点での世界ランキングは表の通り。１位は、全６種類の４回転ジャンプを跳ぶ無敵のイリア・マリニン（米）。日本のエースで２大会連続のメダルを目指す鍵山優真（オリエンタルバイオ）が２位につける。３位に昨季の世界選手権で鍵山を上回って銀メダルに輝いたミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が入った。

五輪代表の日本勢も上位に名を連ねている。昨季、今季とグランプリファイナルで３位だった佐藤駿（エームサービス）は５位、１月の四大陸選手権を制した三浦佳生（オリエンタルバイオ）は８位に滑り込んだ。日本男子は、前回北京大会は鍵山が銀、宇野昌磨が銅、２０１８年平昌大会は羽生結弦が金、宇野が銀と２個ずつメダルを獲得している。ランキングにに加え、今季のシーズンベストでも佐藤は３位、三浦は７位。今大会も複数の日本選手が表彰台に立つことが期待される。

世界ランキングは、どう決まるのか。選手はＩＳＵ公認の大会に出場すると、最終順位により所定のポイントを得られ、３シーズン分のポイントの合計点でランキングが決まる。ただし、最も古い前々年シーズンの得点は７割に減点されるほか、加算されるのは各シーズン最大５大会などの規定がある。最上位のカテゴリーでは、世界選手権、五輪、欧州選手権、四大陸選手権のうち、最多のポイントのみがカウントされる。

マリニン７位、鍵山１１位…今季ランキング

世界ランキングにはもう一つ、今季の得点のみを比べる今季世界ランキングもある。こちらは、現時点では、１月の四大陸選手権や欧州選手権に出場しているかどうかで順位が大きく左右されている。１位は、世界ランキング６位のニカ・エガゼ（ジョージア）。欧州選手権を制して大きくポイントを伸ばした。日本勢トップは、四大陸選手権やグランプリシリーズで着実に上位進出を果たした友野一希（第一住建グループ）で４位。７位のマリニンより上位に座る。五輪代表では、三浦が８位、鍵山１１位、佐藤１４位となっている。

欧州と四大陸選手権の優勝者は８４０点を得るが、五輪は１２００点と得点が大きいこともあり、五輪後には大きく順位が変わるとみられる。