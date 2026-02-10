ハロー！プロジェクトは、13日に全3219曲を各サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスで解禁、および世界同時配信することを発表。現役メンバーや芸能界のハロプロファンから喜びの声が上がっています。

ハロプロの楽曲は、2024年から1841曲が順次解禁。太陽とシスコムーン、メロン記念日、Berryz工房、℃-ute、Buono!、真野恵里菜さん、松浦亜弥さん、後藤真希さん、藤本美貴さん、中澤裕子さん、飯田圭織さん、安倍なつみさん、タンポポ、プッチモニ、ミニモニ｡、W、美勇伝、こぶしファクトリーなどの楽曲が解禁されてきました。

そして、今回新たに1378曲が解禁。現在活動中のモーニング娘。’26、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクルの7組および、ハロプロ研修生の最新楽曲をはじめ、ハロプロの過去作品を含めた楽曲が解禁。全部で3219曲がサブスクで楽しめるようになります。

この情報が解禁されると、ハロプロに所属するグループの現役メンバーや、芸能界のハロプロファンから喜びの声が続々と上がりました。

■モーニング娘。’26のサブリーダー小田さくら「私でもまだ知らない曲ってあるんだろうなぁ〜」

2012年に加入したモーニング娘。’26のサブリーダー・小田さくらさん（26）は、自身のオフィシャルブログで「今までのね 知る人ぞ知る感じも CD持ってる人しか聞いたことない曲がある感じも 歴史感じて大好きでしたけど だからこそなかなか人に知ってもらえなかった大好きな曲達が みなさんに聞いてもらえるようになって 見つかりなおすようになっていくのも それはそれで歴史感じて良いですよねぇ 私でもまだ知らない曲ってあるんだろうなぁ〜 いーっぱい聞いちゃうぞー」と、楽曲の人気が広がっていくことに期待を寄せました。

また、Juice=Juiceのリーダー段原瑠々さん（24）も、グループのオフィシャルブログで「よりみなさんの生活の一部にJuice=Juiceの楽曲たちも加わるのかなぁと思ったりして、それがすごく嬉しいですね たくさんの方に届きますように！！」と喜びました。

■新川優愛や柏木由紀ら 芸能界からも喜びの声

そして、芸能界からも喜びの声が。俳優の新川優愛さん（32）は、自身のXに『ありがとうございますありがとうございます心からありがとうございます！！！！！』と投稿。

さらに、元AKB48の柏木由紀さん（34）も自身のXで『ありがとうございますありがとうございます 本当に本当に待ち望んでおりました モーニング娘。の2ndアルバム 「セカンドモーニング」を早くイヤホンで聴きたいです はぁぁぁぁぁたのしみいいいいいい！！』と、興奮気味なコメントを投稿をしました。

今回の解禁は、2026年から2028年まで3年にわたる『Hello！30th Anniversary Project』の様々な取り組みの中の1つだということです。