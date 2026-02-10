

石田千穂（C）STU

瀬戸内7県を拠点に活動するSTU48が、2月10日東京・Spotify O-WESTでコンサート「STU48 SHOWCASE LIVE！1st〜5th」を開催。1期生の石田千穂・兵頭葵・福田朱里、ドラフト3期生の信濃宙花、2期生の尾崎世里花・高雄さやか・吉田彩良が出演。このライブで石田千穂が卒業を発表した。

公演タイトルにあるように、デビューシングル「暗闇」から5thシングル「思い出せる恋をしよう」をフューチャーした公演で、初期シングル表題曲やカップリング曲を含めたグループの歴史を感じられるセットリストを披露した。MCでは思い入れのある初期シングルのカップリング曲として高雄は「非全力」を挙げ、「STU48 に加入前の社会人の頃から、聴きながら通勤していました。元気をもらっていました！」と明かし、歌唱メンバーである石田は「オリメンです！嬉しい！ありがとうございます！」と喜んだ。

最後の挨拶に差し掛かると石田が「私から皆さんにお伝えしたいことがあります」と切り出し、「私、石田千穂はSTU48を卒業します。そして、5月31日に、東京・Kanadevia Hall（旧 TOKYO DOME CITY HALL）にて卒業コンサートを開催させていただきます。残り少ない期間ですが、大好きなSTU48と皆さんに恩返しができるよう活動してまいりますので、最後までよろしくお願いします！」と発表し、会場からはどよめきと大きな拍手が起こった。

石田は2017年に STU48 1期生として加入し、デビューシングル「暗闇」から全シングルで選抜メンバーとして活動。6thシングル「独り言で語るくらいなら」9th シングル「息をする心」の2作で単独センター、8th シングル「花は誰のもの？」で瀧野由美子・中村舞と共にトライアングルセンターを務めるなど、加入以降フロントメンバーとしてグループを牽引し続けて来たが、今年3月4日にリリースする 13thシングル「好きすぎて泣く」が石田にとってラストシングルとなる。

公式HPでは13thシングル「好きすぎて泣く」の収録内容・ジャケット写真が公開され、全タイプ共通カップリングとして石田のソロ楽曲「未来へ続く者よ」が収録されることがわかった。劇場版のジャケット写真は石田と表題曲センター・中村舞の2ショットとなっている。

2月11日(水祝)には、ラゾーナ川崎プラザで13thシングル発売記念イベントを開催。表題曲「好きすぎて泣く」を選抜メンバー16名で初披露する。