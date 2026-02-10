まもなく米小売売上高、輸入物価指数などの発表
日本時間２２時３０分に米輸入物価指数（12月）、輸出物価指数（12月）、雇用コスト指数（2025年 第4四半期）、小売売上高（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
輸入物価指数（12月）22:30
予想 0.1% 前回 （前月比)
予想 0.1% 前回 0.1%（前年比)
輸出物価指数（12月）22:30
予想 N/A 前回 （前月比)
予想 N/A 前回 3.3%（前年比)
雇用コスト指数（2025年 第4四半期）22:30
予想 0.8% 前回 0.8%（前期比)
小売売上高（12月）22:30
予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.5%（自動車除くコア・前月比)
