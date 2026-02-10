　日本時間２２時３０分に米輸入物価指数（12月）、輸出物価指数（12月）、雇用コスト指数（2025年 第4四半期）、小売売上高（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

輸入物価指数（12月）22:30
予想　0.1%　前回　（前月比)
予想　0.1%　前回　0.1%（前年比)

輸出物価指数（12月）22:30
予想　N/A　前回　（前月比)
予想　N/A　前回　3.3%（前年比)

雇用コスト指数（2025年 第4四半期）22:30
予想　0.8%　前回　0.8%（前期比)

小売売上高（12月）22:30
予想　0.4%　前回　0.6%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.5%（自動車除くコア・前月比)