巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が8日、今年1月からパーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。自身の“推し”を明かした。

これまでもこれからも多くのファンから“推される側”の長野氏。この日はリスナーから「私は長野久義さんと『NiziU』のファンです。長野さんは気になる“推し”はいますか？」という質問が届いた。

これに長野氏は「僕もあの…。『Nizi Project』見てたので。『NiziU』のファンで。もう…はい。箱推しです」と少し恥ずかしそうに明かした。

「本当にオーディションから見てたので、なんかこう…応援したくなりましたね」という長野氏。「あとはクロミちゃんが好きです」とサンリオキャラクター「クロミ」の名前も口にした。

「本当です。なんか可愛いっす」と長野氏。

巨人は長野氏の現役当時に「クロミ」とコラボしたグッズを発売しており、「携帯カバーにシールを仕込んでます。ジャイアンツとクロミちゃんコラボしてたので。選手の名前と背番号の入ったシールがあるんですけど。僕の携帯カバーには『25番・岡本』って書いてあります、クロミちゃんの」と「7番・長野」ではなく岡本和真内野手（29＝現ブルージェイズ）仕様のクロミちゃんシールをスマホケースに仕込んであると明かしていた。